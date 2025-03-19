Переговоры Путина и Трампа: итоги разговора — заявления президента США

С Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже, – цитирует Трампа РИА Новости .

Американский лидер указал, что РФ располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Штатов, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов.

У России есть товары, которые представляют для нас большую ценность, включая очень крупные запасы редкоземельных металлов. Это крупнейшие залежи в мире среди всех стран, – сказал Трамп.

По его словам, такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать.