Перекуры коллег раздражают 4 из 10 некурящих крымчан

Курящие коллеги раздражают 4 из 10 некурящих крымчан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Крыма.

Большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (87 и 79% соответственно). Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (20%), обычные сигареты запрещают еще реже (13%).

Сегодня 4 из 10 крымчан (40%) уверены, что электронные сигареты более опасны для курильщика, чем классические табачные изделия. Среди некурящих такой точки зрения придерживаются 38%, среди приверженцев обычных сигарет — 56%, а среди вейперов — только 13%.

22% опрошенных считают, что электронные испарители приносят больше вреда окружающим, чем сигареты. 36% оценивают вред одинаково, 18% полагают, что от электронных испарителей меньше вреда. Больше всего сторонников этой точки зрения — среди курильщиков вейпов: 55% из них уверены, что от никотинового пара люди, находящиеся рядом, страдают меньше, чем от дыма сигарет.

Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных крымчан: «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня»; «Они курят вейпы в общих кабинетах!»; «Почему я должен работать в то время, когда они курят?!» 45% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно: «Не пересекаюсь с ними»; «У курильщиков время перекуров вычитается из обеденного». В коллективах, свободных от курения, работает лишь каждый одиннадцатый (9%).

Время проведения: 26 сентября — 16 октября 2024 года

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