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Перелом шейки бедра: причины, опасности, лечение и прогнозы

Перелом шейки бедра: причины, опасности, лечение и прогнозы

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:47 25.06.2025

Перелом шейки бедра — это серьёзное повреждение костей таза, а именно — верхней части бедренной кости, соединяющей головку бедра с его телом. Эта анатомическая зона называется шейкой бедра и является ключевым элементом тазобедренного сустава. Перелом в этой области нарушает опорную функцию ноги и требует немедленного лечения, особенно у пожилых людей, для которых такая травма может быть угрожающей жизни.

Причины перелома шейки бедра

Возрастные изменения

Наиболее частая причина — остеопороз, заболевание, при котором плотность костей снижается, они становятся хрупкими. С возрастом, особенно у женщин после менопаузы, риск остеопороза резко возрастает, делая кость уязвимой даже при незначительном падении.

Падения и травмы

  • У пожилых людей — чаще всего это падение с высоты собственного роста.
  • У молодёжи — дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты, спортивные травмы.

Хронические заболевания

Снижение подвижности, плохое питание, сахарный диабет, онкология, нарушения метаболизма — все это увеличивает риск переломов, ослабляя костную структуру.

Генетические и анатомические особенности

Врожденные аномалии строения таза или бедренной кости, дисплазии, нарушение походки — дополнительные факторы риска.

Чем опасна такая травма?

Перелом этой локализации — это не просто травма кости. Это системная проблема, затрагивающая жизнеспособность пациента:

  • резкая потеря подвижности. Больной чаще всего оказывается прикован к постели.
  • высокий риск тромбоза и эмболий. Обездвиженность способствует образованию тромбов в венах нижних конечностей.
  • развитие пневмоний. Лежачие пациенты подвержены застойным воспалительным процессам в лёгких.
  • психологическое и когнитивное ухудшение. Часто у пожилых развивается депрессия, деменция на фоне изоляции и обездвиженности.
  • риск летального исхода. По данным ВОЗ, до 20–30% пожилых пациентов умирают в течение года после перелома шейки бедра, если лечение неэффективно.

Классификация переломов

По уровню перелома:

  • субкапитальный (подголовчатый) — наиболее высокий по отношению к головке бедра.
  • трансцервикальный (средний) — перелом проходит через центр шейки бедра.
  • базисцервикальный — ближе к основанию шейки, ближе к межвертельной линии.

По степени смещения:

  • без смещения.
  • со смещением — это наиболее тяжелые случаи, часто с нарушением кровоснабжения головки бедра.

Симптомы перелома шейки бедра:

  • резкая боль в паховой области, усиливающаяся при попытке движения.
  • укорочение и наружная ротация поврежденной ноги.
  • невозможность встать и опереться на ногу.
  • отечность, возможны гематомы.
  • псевдосимптомы: иногда отсутствует выраженная боль, особенно у людей с когнитивными нарушениями.

Диагностика перелома

Основные методы:

  1. Рентгенография тазобедренного сустава. Основной метод, позволяющий визуализировать перелом, оценить смещение.
  2. КТ (компьютерная томография). Назначается при сомнительных случаях или для уточнения диагноза.
  3. МРТ. Используется для диагностики внутрисуставных переломов, особенно у пожилых, если рентген не дал результата.
  4. Оценка общего состояния. Анализы крови, ЭКГ, УЗИ вен нижних конечностей — для оценки противопоказаний к оперативному вмешательству.

Кто лечит переломы шейки бедра?

Основное лечение проводится травматологами-ортопедами, в стационарных условиях. Дополнительно привлекаются:

  • гериатры — при лечении пожилых пациентов.
  • реабилитологи — на этапе восстановления.
  • кардиологи, неврологи, анестезиологи — в случае осложнений и сопутствующих заболеваний.

Лечение: консервативное и хирургическое

Консервативное лечение

Применяется крайне редко — в основном у пожилых, тяжёлых больных, которым противопоказана операция. Заключается в:

  • постельном режиме.
  • снятии болевого синдрома.
  • антитромботической терапии.
  • медленной реабилитации.

Минус: высокая смертность, длительная иммобилизация, частые осложнения.

Хирургическое лечение

Это золотой стандарт! Операция проводится как можно раньше, желательно в первые 48–72 часа после травмы.

Основные методы:

Остеосинтез (фиксация винтами или пластинами). Применяется у молодых без смещения или с минимальным смещением.

Эндопротезирование:

  • гемипротезирование — замена только головки бедра.
  • тотальное эндопротезирование — замена и головки, и вертлужной впадины. Используется у пожилых, при смещении и при нарушенном кровоснабжении головки бедра.

Восстановление и реабилитация

Реабилитация — ключ к восстановлению. Она включает:

  • физиотерапию. Электростимуляция, магнитотерапия, УВЧ.
  • ЛФК. Постепенное наращивание нагрузки с первых дней.
  • массаж, дыхательная гимнастика.
  • психологическая поддержка.
  • обучение навыкам самообслуживания.

Важно как можно раньше вертикализировать пациента (посадить, затем поставить), чтобы избежать осложнений.

Возможные осложнения

Ранние:

  • тромбоз глубоких вен.
  • тромбоэмболия легочной артерии.
  • язвы и пролежни.
  • инфекции послеоперационной раны.
  • кровотечения, анемия.

Поздние:

  • некроз головки бедренной кости.
  • несращение перелома.
  • перелом или износ импланта.
  • вывих протеза.
  • ограничение подвижности и контрактуры.

Последствия при неправильном лечении

Без должного лечения перелом может привести к:

  • стойкой утрате подвижности.
  • обездвиженности, инвалидности.
  • тяжелым психическим расстройствам.
  • снижению продолжительности жизни.

Оперативное лечение с последующей реабилитацией снижает риск осложнений и повышает качество жизни.

Прогноз: шансы на выздоровление

От чего зависит:

  • возраст пациента. Чем моложе — тем выше шансы на полное восстановление.
  • сопутствующие заболевания. Диабет, сердечно-сосудистые болезни ухудшают прогноз.
  • сроки операции. Чем раньше прооперирован — тем лучше прогноз.
  • тип перелома и метод лечения.
  • качество реабилитации. Это ключевой фактор для восстановления функций.

Прогноз:

  • у молодых пациентов после остеосинтеза — высокие шансы на полное восстановление.
  • у пожилых — при своевременном эндопротезировании 60–80% возвращаются к самостоятельной жизни.
  • без операции или при отложенном лечении — высокий риск инвалидизации и смертности.

Профилактика переломов шейки бедра

  • Контроль остеопороза. Приём витамина D, кальция, антиостеопоротических препаратов.
  • Физическая активность. Укрепление мышц и координации.
  • Профилактика падений. Обустройство дома: нескользкие поверхности, поручни.
  • Своевременное лечение заболеваний.
  • Плановое эндопротезирование при предрасположенности.

Травма шейки бедра — это серьёзная проблема, но не приговор. Современные методы диагностики и хирургического лечения позволяют достигать отличных результатов, особенно при раннем обращении за медицинской помощью. Главные условия для благоприятного исхода — быстрое и профессиональное лечение, правильная реабилитация и внимательное отношение к состоянию пациента со стороны близких и врачей.

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