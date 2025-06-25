Перелом шейки бедра: причины, опасности, лечение и прогнозы

Перелом шейки бедра — это серьёзное повреждение костей таза, а именно — верхней части бедренной кости, соединяющей головку бедра с его телом. Эта анатомическая зона называется шейкой бедра и является ключевым элементом тазобедренного сустава. Перелом в этой области нарушает опорную функцию ноги и требует немедленного лечения, особенно у пожилых людей, для которых такая травма может быть угрожающей жизни.

Причины перелома шейки бедра

Возрастные изменения

Наиболее частая причина — остеопороз, заболевание, при котором плотность костей снижается, они становятся хрупкими. С возрастом, особенно у женщин после менопаузы, риск остеопороза резко возрастает, делая кость уязвимой даже при незначительном падении.

Падения и травмы

У пожилых людей — чаще всего это падение с высоты собственного роста.

У молодёжи — дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты, спортивные травмы.

Хронические заболевания

Снижение подвижности, плохое питание, сахарный диабет, онкология, нарушения метаболизма — все это увеличивает риск переломов, ослабляя костную структуру.

Генетические и анатомические особенности

Врожденные аномалии строения таза или бедренной кости, дисплазии, нарушение походки — дополнительные факторы риска.

Чем опасна такая травма?

Перелом этой локализации — это не просто травма кости. Это системная проблема, затрагивающая жизнеспособность пациента:

резкая потеря подвижности. Больной чаще всего оказывается прикован к постели.

высокий риск тромбоза и эмболий. Обездвиженность способствует образованию тромбов в венах нижних конечностей.

развитие пневмоний. Лежачие пациенты подвержены застойным воспалительным процессам в лёгких.

психологическое и когнитивное ухудшение. Часто у пожилых развивается депрессия, деменция на фоне изоляции и обездвиженности.

риск летального исхода. По данным ВОЗ, до 20–30% пожилых пациентов умирают в течение года после перелома шейки бедра, если лечение неэффективно.

Классификация переломов

По уровню перелома:

субкапитальный (подголовчатый) — наиболее высокий по отношению к головке бедра.

трансцервикальный (средний) — перелом проходит через центр шейки бедра.

базисцервикальный — ближе к основанию шейки, ближе к межвертельной линии.

По степени смещения:

без смещения.

со смещением — это наиболее тяжелые случаи, часто с нарушением кровоснабжения головки бедра.

Симптомы перелома шейки бедра:

резкая боль в паховой области, усиливающаяся при попытке движения.

укорочение и наружная ротация поврежденной ноги.

невозможность встать и опереться на ногу.

отечность, возможны гематомы.

псевдосимптомы: иногда отсутствует выраженная боль, особенно у людей с когнитивными нарушениями.

Диагностика перелома

Основные методы:

Рентгенография тазобедренного сустава. Основной метод, позволяющий визуализировать перелом, оценить смещение. КТ (компьютерная томография). Назначается при сомнительных случаях или для уточнения диагноза. МРТ. Используется для диагностики внутрисуставных переломов, особенно у пожилых, если рентген не дал результата. Оценка общего состояния. Анализы крови, ЭКГ, УЗИ вен нижних конечностей — для оценки противопоказаний к оперативному вмешательству.

Кто лечит переломы шейки бедра?

Основное лечение проводится травматологами-ортопедами, в стационарных условиях. Дополнительно привлекаются:

гериатры — при лечении пожилых пациентов.

реабилитологи — на этапе восстановления.

кардиологи, неврологи, анестезиологи — в случае осложнений и сопутствующих заболеваний.

Лечение: консервативное и хирургическое

Консервативное лечение

Применяется крайне редко — в основном у пожилых, тяжёлых больных, которым противопоказана операция. Заключается в:

постельном режиме.

снятии болевого синдрома.

антитромботической терапии.

медленной реабилитации.

Минус: высокая смертность, длительная иммобилизация, частые осложнения.

Хирургическое лечение

Это золотой стандарт! Операция проводится как можно раньше, желательно в первые 48–72 часа после травмы.

Основные методы:

Остеосинтез (фиксация винтами или пластинами). Применяется у молодых без смещения или с минимальным смещением.

Эндопротезирование:

гемипротезирование — замена только головки бедра.

тотальное эндопротезирование — замена и головки, и вертлужной впадины. Используется у пожилых, при смещении и при нарушенном кровоснабжении головки бедра.

Восстановление и реабилитация

Реабилитация — ключ к восстановлению. Она включает:

физиотерапию. Электростимуляция, магнитотерапия, УВЧ.

ЛФК. Постепенное наращивание нагрузки с первых дней.

массаж, дыхательная гимнастика.

психологическая поддержка.

обучение навыкам самообслуживания.

Важно как можно раньше вертикализировать пациента (посадить, затем поставить), чтобы избежать осложнений.

Возможные осложнения

Ранние:

тромбоз глубоких вен.

тромбоэмболия легочной артерии.

язвы и пролежни.

инфекции послеоперационной раны.

кровотечения, анемия.

Поздние:

некроз головки бедренной кости.

несращение перелома.

перелом или износ импланта.

вывих протеза.

ограничение подвижности и контрактуры.

Последствия при неправильном лечении

Без должного лечения перелом может привести к:

стойкой утрате подвижности.

обездвиженности, инвалидности.

тяжелым психическим расстройствам.

снижению продолжительности жизни.

Оперативное лечение с последующей реабилитацией снижает риск осложнений и повышает качество жизни.

Прогноз: шансы на выздоровление

От чего зависит:

возраст пациента. Чем моложе — тем выше шансы на полное восстановление.

сопутствующие заболевания. Диабет, сердечно-сосудистые болезни ухудшают прогноз.

сроки операции. Чем раньше прооперирован — тем лучше прогноз.

тип перелома и метод лечения.

качество реабилитации. Это ключевой фактор для восстановления функций.

Прогноз:

у молодых пациентов после остеосинтеза — высокие шансы на полное восстановление.

у пожилых — при своевременном эндопротезировании 60–80% возвращаются к самостоятельной жизни.

без операции или при отложенном лечении — высокий риск инвалидизации и смертности.

Профилактика переломов шейки бедра

Контроль остеопороза. Приём витамина D, кальция, антиостеопоротических препаратов.

Физическая активность. Укрепление мышц и координации.

Профилактика падений. Обустройство дома: нескользкие поверхности, поручни.

Своевременное лечение заболеваний.

Плановое эндопротезирование при предрасположенности.

Травма шейки бедра — это серьёзная проблема, но не приговор. Современные методы диагностики и хирургического лечения позволяют достигать отличных результатов, особенно при раннем обращении за медицинской помощью. Главные условия для благоприятного исхода — быстрое и профессиональное лечение, правильная реабилитация и внимательное отношение к состоянию пациента со стороны близких и врачей.

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