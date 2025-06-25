Перелом шейки бедра: причины, опасности, лечение и прогнозы

Перелом шейки бедра — это серьёзное повреждение костей таза, а именно — верхней части бедренной кости, соединяющей головку бедра с его телом. Эта анатомическая зона называется шейкой бедра и является ключевым элементом тазобедренного сустава. Перелом в этой области нарушает опорную функцию ноги и требует немедленного лечения, особенно у пожилых людей, для которых такая травма может быть угрожающей жизни.
Используй удобное оглавление:
- 1 Причины перелома шейки бедра
- 2 Чем опасна такая травма?
- 3 Классификация переломов
- 4 Диагностика перелома
- 5 Кто лечит переломы шейки бедра?
- 6 Лечение: консервативное и хирургическое
- 7 Восстановление и реабилитация
- 8 Возможные осложнения
- 9 Последствия при неправильном лечении
- 10 Прогноз: шансы на выздоровление
- 11 Профилактика переломов шейки бедра
Причины перелома шейки бедра
Возрастные изменения
Наиболее частая причина — остеопороз, заболевание, при котором плотность костей снижается, они становятся хрупкими. С возрастом, особенно у женщин после менопаузы, риск остеопороза резко возрастает, делая кость уязвимой даже при незначительном падении.
Падения и травмы
- У пожилых людей — чаще всего это падение с высоты собственного роста.
- У молодёжи — дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты, спортивные травмы.
Хронические заболевания
Снижение подвижности, плохое питание, сахарный диабет, онкология, нарушения метаболизма — все это увеличивает риск переломов, ослабляя костную структуру.
Генетические и анатомические особенности
Врожденные аномалии строения таза или бедренной кости, дисплазии, нарушение походки — дополнительные факторы риска.
Чем опасна такая травма?
Перелом этой локализации — это не просто травма кости. Это системная проблема, затрагивающая жизнеспособность пациента:
- резкая потеря подвижности. Больной чаще всего оказывается прикован к постели.
- высокий риск тромбоза и эмболий. Обездвиженность способствует образованию тромбов в венах нижних конечностей.
- развитие пневмоний. Лежачие пациенты подвержены застойным воспалительным процессам в лёгких.
- психологическое и когнитивное ухудшение. Часто у пожилых развивается депрессия, деменция на фоне изоляции и обездвиженности.
- риск летального исхода. По данным ВОЗ, до 20–30% пожилых пациентов умирают в течение года после перелома шейки бедра, если лечение неэффективно.
Классификация переломов
По уровню перелома:
- субкапитальный (подголовчатый) — наиболее высокий по отношению к головке бедра.
- трансцервикальный (средний) — перелом проходит через центр шейки бедра.
- базисцервикальный — ближе к основанию шейки, ближе к межвертельной линии.
По степени смещения:
- без смещения.
- со смещением — это наиболее тяжелые случаи, часто с нарушением кровоснабжения головки бедра.
Симптомы перелома шейки бедра:
- резкая боль в паховой области, усиливающаяся при попытке движения.
- укорочение и наружная ротация поврежденной ноги.
- невозможность встать и опереться на ногу.
- отечность, возможны гематомы.
- псевдосимптомы: иногда отсутствует выраженная боль, особенно у людей с когнитивными нарушениями.
Диагностика перелома
Основные методы:
- Рентгенография тазобедренного сустава. Основной метод, позволяющий визуализировать перелом, оценить смещение.
- КТ (компьютерная томография). Назначается при сомнительных случаях или для уточнения диагноза.
- МРТ. Используется для диагностики внутрисуставных переломов, особенно у пожилых, если рентген не дал результата.
- Оценка общего состояния. Анализы крови, ЭКГ, УЗИ вен нижних конечностей — для оценки противопоказаний к оперативному вмешательству.
Кто лечит переломы шейки бедра?
Основное лечение проводится травматологами-ортопедами, в стационарных условиях. Дополнительно привлекаются:
- гериатры — при лечении пожилых пациентов.
- реабилитологи — на этапе восстановления.
- кардиологи, неврологи, анестезиологи — в случае осложнений и сопутствующих заболеваний.
Лечение: консервативное и хирургическое
Консервативное лечение
Применяется крайне редко — в основном у пожилых, тяжёлых больных, которым противопоказана операция. Заключается в:
- постельном режиме.
- снятии болевого синдрома.
- антитромботической терапии.
- медленной реабилитации.
Минус: высокая смертность, длительная иммобилизация, частые осложнения.
Хирургическое лечение
Это золотой стандарт! Операция проводится как можно раньше, желательно в первые 48–72 часа после травмы.
Основные методы:
Остеосинтез (фиксация винтами или пластинами). Применяется у молодых без смещения или с минимальным смещением.
Эндопротезирование:
- гемипротезирование — замена только головки бедра.
- тотальное эндопротезирование — замена и головки, и вертлужной впадины. Используется у пожилых, при смещении и при нарушенном кровоснабжении головки бедра.
Восстановление и реабилитация
Реабилитация — ключ к восстановлению. Она включает:
- физиотерапию. Электростимуляция, магнитотерапия, УВЧ.
- ЛФК. Постепенное наращивание нагрузки с первых дней.
- массаж, дыхательная гимнастика.
- психологическая поддержка.
- обучение навыкам самообслуживания.
Важно как можно раньше вертикализировать пациента (посадить, затем поставить), чтобы избежать осложнений.
Возможные осложнения
Ранние:
- тромбоз глубоких вен.
- тромбоэмболия легочной артерии.
- язвы и пролежни.
- инфекции послеоперационной раны.
- кровотечения, анемия.
Поздние:
- некроз головки бедренной кости.
- несращение перелома.
- перелом или износ импланта.
- вывих протеза.
- ограничение подвижности и контрактуры.
Последствия при неправильном лечении
Без должного лечения перелом может привести к:
- стойкой утрате подвижности.
- обездвиженности, инвалидности.
- тяжелым психическим расстройствам.
- снижению продолжительности жизни.
Оперативное лечение с последующей реабилитацией снижает риск осложнений и повышает качество жизни.
Прогноз: шансы на выздоровление
От чего зависит:
- возраст пациента. Чем моложе — тем выше шансы на полное восстановление.
- сопутствующие заболевания. Диабет, сердечно-сосудистые болезни ухудшают прогноз.
- сроки операции. Чем раньше прооперирован — тем лучше прогноз.
- тип перелома и метод лечения.
- качество реабилитации. Это ключевой фактор для восстановления функций.
Прогноз:
- у молодых пациентов после остеосинтеза — высокие шансы на полное восстановление.
- у пожилых — при своевременном эндопротезировании 60–80% возвращаются к самостоятельной жизни.
- без операции или при отложенном лечении — высокий риск инвалидизации и смертности.
Профилактика переломов шейки бедра
- Контроль остеопороза. Приём витамина D, кальция, антиостеопоротических препаратов.
- Физическая активность. Укрепление мышц и координации.
- Профилактика падений. Обустройство дома: нескользкие поверхности, поручни.
- Своевременное лечение заболеваний.
- Плановое эндопротезирование при предрасположенности.
Травма шейки бедра — это серьёзная проблема, но не приговор. Современные методы диагностики и хирургического лечения позволяют достигать отличных результатов, особенно при раннем обращении за медицинской помощью. Главные условия для благоприятного исхода — быстрое и профессиональное лечение, правильная реабилитация и внимательное отношение к состоянию пациента со стороны близких и врачей.
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