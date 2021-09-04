Переподготовка: информационная безопасность — в топе самых востребованных у работодателей профессий

В последние два года, говорят специалисты, наблюдается буквально бум на получение второго, третьего, пятого и т.д. высшего образований. Эпидемическая ситуация, разумеется, играет свою роль. Многие пересмотрели своё отношение к собственным профессиям после вынужденных отпусков, «отправок» на удалёнку или… того хуже… увольнений. Если раньше большинство предпочитали просто держаться за свои рабочие места, зачастую не задумываясь ни о востребованности своей специализации, ни о перспективах, то сегодня вопросы смены сферы деятельности на более актуальную ставят перед собой многие. Как результат и появился такой ажиотаж вокруг дополнительного образования. И не просто «ради интереса и кругозора», а и с меркантильной точки зрения — многие рассматривают новые профессии с позиции востребованности тех или иных специалистов у работодателей.

Так вот: здесь и сейчас озвучиваем топ специальностей, которые на день сегодняшний и наиболее востребованными являются, и высокооплачиваемыми. И — да, если задумываетесь о профессиональной переподготовке, то именно на эти образовательные программы стоит делать ставку. А именно:

Информационная безопасность. Дело вовсе не в том, что 21 век — столетие технологий. Примитивно, но суть такова: сегодня всё в нашей жизни «держится» на всевозможных базах данных, «зашитых» в виртуальные папки, находящихся на компьютерах, которые под рукой, или же «лежащих» где-то там на просторах Всемирной паутины. И всё это богатство нужно создавать, упорядочивать, структурировать и, конечно же, защищать. Надо ли говорить, что это дело и непростое, и такое, которое доверить можно точно не кому попало? При этом по-настоящему грамотных специалистов такой направленности не так уж и много. А за суперграмотными работодатели «гоняются» и готовы перекупать буквально за любые деньги. Хорошая новость в том, что информационная безопасность — дело, которое сегодня можно освоить в рамках профессиональной переподготовки. Об этом подробнее ЗДЕСЬ . И! Эксперты считают, что спрос на специалистов такой направленности будет перманентно расти в ближайшие годы, а вместе с ним будут расти и зарплаты, которыми «умников» в свои компании будут заманивать работодатели. О каких деньгах речь идёт сегодня? Нижние планки могут быть самыми разными, а вот «экстрагениям»… поговаривают… платят суммы семизначные.

Дело вовсе не в том, что 21 век — столетие технологий. Примитивно, но суть такова: сегодня всё в нашей жизни «держится» на всевозможных базах данных, «зашитых» в виртуальные папки, находящихся на компьютерах, которые под рукой, или же «лежащих» где-то там на просторах Всемирной паутины. И всё это богатство нужно создавать, упорядочивать, структурировать и, конечно же, защищать. Надо ли говорить, что это дело и непростое, и такое, которое доверить можно точно не кому попало? При этом по-настоящему грамотных специалистов такой направленности не так уж и много. А за суперграмотными работодатели «гоняются» и готовы перекупать буквально за любые деньги. Хорошая новость в том, что информационная безопасность — дело, которое сегодня можно освоить в рамках профессиональной переподготовки. Об этом подробнее . И! Эксперты считают, что спрос на специалистов такой направленности будет перманентно расти в ближайшие годы, а вместе с ним будут расти и зарплаты, которыми «умников» в свои компании будут заманивать работодатели. О каких деньгах речь идёт сегодня? Нижние планки могут быть самыми разными, а вот «экстрагениям»… поговаривают… платят суммы семизначные. Программист. Ещё одна специальность IT-сферы, которая будет набирать обороты. Тоже логично: главное требование времени — создание всё новых и новых «программных продуктов», «заточенных» под реализацию определённых целей и задач. Конкурентноспособных и перспективных. Признак современности — на умных растёт спрос. И программисты к этой когорте точно относятся. Сколько платят «головастым» здесь? От 100 тысяч рублей на начальном этапе и выше, выше, выше… в зависимости от классификации.

Ещё одна специальность IT-сферы, которая будет набирать обороты. Тоже логично: главное требование времени — создание всё новых и новых «программных продуктов», «заточенных» под реализацию определённых целей и задач. Конкурентноспособных и перспективных. Признак современности — на умных растёт спрос. И программисты к этой когорте точно относятся. Сколько платят «головастым» здесь? От 100 тысяч рублей на начальном этапе и выше, выше, выше… в зависимости от классификации. Маркетологи. Продукты создают — продукты нужно продавать. Любые. От тех, что можно купить в обычных супермаркетах, до тех, которые создают те самые программисты и защищают специалисты по информационной безопасности. Зарплаты? А вот здесь всё не так просто? Во многом оплата труда людей таких профессий зависит от их таланта и креативности. Другими словами, это то дело, обучиться которому мало, необходимо отличаться от других, мыслить максимально нестандартно, не быть «шаблонным» и постоянно развиваться. Ну и такой факт: зарплаты маркетологов напрямую зависит от того, в какого уровня компаниях они трудятся.

Продукты создают — продукты нужно продавать. Любые. От тех, что можно купить в обычных супермаркетах, до тех, которые создают те самые программисты и защищают специалисты по информационной безопасности. Зарплаты? А вот здесь всё не так просто? Во многом оплата труда людей таких профессий зависит от их таланта и креативности. Другими словами, это то дело, обучиться которому мало, необходимо отличаться от других, мыслить максимально нестандартно, не быть «шаблонным» и постоянно развиваться. Ну и такой факт: зарплаты маркетологов напрямую зависит от того, в какого уровня компаниях они трудятся. Инженеры-робототехники. 21 век — век технологий, помните? И фраза — «Вкалывают роботы, а не человек!» — всё больше входит в нашу реальность. Естественно, специалисты, работа которых — автоматизация процессов, востребованы максимально. И останутся в топе на долгие годы. Тут самое время озвучить статистику: бизнесмены, которые создают сегодняшний мир, уверены, что будущее — это жизнь, в котором тесно будут сосуществовать люди и «существа», руководимые искусственным интеллектом. Разумеется, профессии, связанные с этой сферы будут на пике популярности.

Напоследок, озвучим такой момент: надумаете получать дополнительное образование (проходить переподготовку), выбирайте достойные образовательные учреждения. Аккредитованные в соответствии с требованиями законодательства! Знания — это хорошо, но, как говорят эксперты, сегодняшние работодатели очень трепетно относятся к документами, с которыми к ним на собеседования приходят соискатели вакансий. Дипломы, другими словами, нынче имеют значение.