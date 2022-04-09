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Переправа-переправа, берег левый – берег правый… Исторические параллели от Минобороны РФ
Фото из архивов Минобороны РФ

Переправа-переправа, берег левый – берег правый… Исторические параллели от Минобороны РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:21 09.04.2022

В Минобороны РФ ежедневно находят интересные исторические параллели, раскрывающие не только истоки героизма, но и сам характер русских воинов. Очередная страница хроник о мостах и переправах.

Срывая планы противника.  

В ходе специальной военной операции отделение старшего сержанта Артура Жукова, обеспечивая безопасность движения главных сил мотострелковой бригады, обнаружило украинских националистов, которые минировали мост. Скрытно подобравшись российские военнослужащие внезапно атаковали противника. В результате боя диверсанты были уничтожены, мост – сохранен, а российские войска продолжили успешное продвижение.

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Апрельской ночью 1945 года группа гвардии старшего сержанта Андрея Кульнева под огнем противника подобралась к переправе, которая находилась под охраной немецкой пехоты, танков и бронетранспортеров. Добравшись по фермам до середины заминированного моста, четыре отважных советских воина перерезали провода и сбросили взрывчатку в воду. В итоге переправа была сохранена, а части Красной Армии стремительной атакой опрокинули противника и продолжили успешное наступление. Впоследствии гвардии старший сержант Андрей Кульнев был представлен к званию Героя Советского Союза.

Переправа-переправа, берег левый – берег правый… Исторические параллели от Минобороны РФ


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