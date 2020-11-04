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Коронавирус в Крыму: «география» заражения, инфекцию не только «завозят», но и «вывозят» туристы
Фото: mos.ru

Перевалили за 80. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:18 04.11.2020

По состоянию на утро 4 ноября в Севастополе зарегистрировано 83 новых случая заболевания COVID-19.

Из них 26 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от семи до 88 лет. 165 человек выписаны после выздоровления. Умерла женщина в возрасте 75 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2718 человек. В настоящий момент выздоровели 1822 человека, 72 человека умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 268 человек: 149 — в инфекционной больнице, 117 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 33 человека.

На амбулаторном лечении — 518 человек. Под наблюдением находится 624 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Перевалили за 80. Коронавирус в Севастополе

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