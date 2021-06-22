Перевалили за двести заразившихся в сутки. Коронавирус в Крыму

За 21 июня в Крыму зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2200 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава Глава РК Сергей Аксёнов.