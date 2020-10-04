Перевалили за сотню: коронавирус в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 103 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 3 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 103 случая коронавирусной инфекции. 77 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям (в том числе 1 случай завозной из Украины), 13 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4958 случаев новой коронавирусной инфекции. 106 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3894 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 830 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5669 человек.

Выздоровевших за весь период – 2968 человек.