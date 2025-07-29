Перевозчики Крымского полуострова фиксируют рост турпотока

Число гостей с материка растет
По словам Мартынова, все больше крымчан и гостей полуострова приобретают автомобили и предпочитают путешествовать на личном транспорте, из-за чего ежегодно отмечается падение спроса на автобусные билеты на 2−3%.
В среднем мы высчитали, что если один наш пассажир покупает автомобиль, то перевозчик теряет около 1000 поездок в год, потому что ежедневно кто-то куда-то едет. А еще, может быть, и семья нашего пассажира – жена, дети и так далее, – объяснил эксперт.
Несмотря на это число людей, приезжающих в Крым из других регионов страны на автобусах, по-прежнему растет, отметил он.
У нас же есть пригородные перевозки – это до 50 километров вокруг населенного пункта. А есть междугородные – свыше этого расстояния, и еще межрегиональные, которые приходят из других регионов Российской Федерации. И мы посмотрели: в первом полугодии 2024 года к нам таким путем приехали 111 тысяч пассажиров, а в первом полугодии 2025-го – 125 тысяч человек. То есть на 13% количество возросло, – уточнил Мартынов.
Эти показатели сравнимы со статистикой представителей курортной сферы Крыма, которые говорят о росте туристов примерно на 12%, добавил он.
По словам Мартынова, традиционно в сезон растет число межрегиональных маршрутов, которые сегодня охватывают всю европейскую часть России до Волги.
То есть можно уехать до Нижнего Новгорода прямым рейсом. Там достаточно большое количество рейсов, все это есть в интернете, и можно зайти – посмотреть направления и купить билет, – отметил руководитель транспортного предприятия.
Особенно популярны у гостей Крыма курортные направления, такие как Сочи – Ялта, связывающие два крупных города у моря, подчеркнул он.
Такие маршруты прорабатываются и корректируются в крымской транспортной отрасли постоянно, причем растет число «материковых» перевозчиков, предлагающих рейсы на полуостров из разных регионов страны, сказал Мартынов.
Востребованы рейсы в Крым практически со всей территории Северного Кавказа, из южных регионов, из европейской части России. И этот пассажиропоток растет… Сезон очень активный. И мы добавляем рейсы на материк, потому что в этом году очень большой спрос, – сказал гость эфира.
Рейсов по Крыму все больше
В разгар сезона растет и число желающих путешествовать внутри самого полуострова, отмечает Мартынов.
В этой связи диспетчерский отдел ГУП «Крымавтотранс» работает практически в режиме нон-стоп, взаимодействуя с перевозчиками, чтобы анализировать пассажиропоток и вовремя добавлять автобусы. При этом очень сильно увеличилось количество различных направлений, подчеркнул директор транспортного предприятия.
В том числе и на наши стандартные направления. Такие как Ялта – Евпатория, Ялта – Симферополь, Симферополь – Евпатория, Симферополь – Феодосия, судакское направление. В разы увеличилось количество пассажиров, желающих отправиться именно в курортные регионы, – сказал он.
Открыты и несколько сезонных направлений, очень востребованных не только у гостей Крыма, но и у местных жителей, добавил Мартынов.
Это Бахчисарай – Николаевка, Кировское – Судак, Красноперекопск – Черноморское, Симферополь – Гурзуф, Нижнегорский – Судак, Советский – Судак, Судак – Феодосия, Мисхор – Севастополь, Симферополь – Морское и другие. Чтобы жители полуострова, которые не живут у моря – это в основном степные районы, столица – могли дополнительно поехать туда, куда им угодно, – перечислил гость эфира.
В Судак, например, число рейсов растет буквально каждый год в 2,5 раза.
На 150% увеличивается практически ежегодно. Потому что вся степная часть Крыма – Советское, Кировское – очень любят Нижнегорский район, именно Судак. Может быть, потому что им так ближе, и сложилось географически, исторически. В этот регион очень востребованы билеты, – сказал Мартынов.
Временные сезонные рейсы, по его словам, действуют столько, сколько этого требует ситуация, и «летние» автобусы вполне могут стать «осенними», если остаются востребованными.
Все зависит от спроса. Каждый день мы видим, сколько билетов продано на тот или иной рейс. И если продолжает в сентябре полностью наполняться автобус, значит рейс востребован, зачем же его убирать? Мы оставляем билеты и договариваемся с перевозчиками. А они только рады, – подытожил гость эфира.
источник: РИА Новости Крым
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