Перевозчики Крымского полуострова фиксируют рост турпотока

Число гостей с материка растет

По словам Мартынова, все больше крымчан и гостей полуострова приобретают автомобили и предпочитают путешествовать на личном транспорте, из-за чего ежегодно отмечается падение спроса на автобусные билеты на 2−3%.

В среднем мы высчитали, что если один наш пассажир покупает автомобиль, то перевозчик теряет около 1000 поездок в год, потому что ежедневно кто-то куда-то едет. А еще, может быть, и семья нашего пассажира – жена, дети и так далее, – объяснил эксперт.

Несмотря на это число людей, приезжающих в Крым из других регионов страны на автобусах, по-прежнему растет, отметил он.

У нас же есть пригородные перевозки – это до 50 километров вокруг населенного пункта. А есть междугородные – свыше этого расстояния, и еще межрегиональные, которые приходят из других регионов Российской Федерации. И мы посмотрели: в первом полугодии 2024 года к нам таким путем приехали 111 тысяч пассажиров, а в первом полугодии 2025-го – 125 тысяч человек. То есть на 13% количество возросло, – уточнил Мартынов.

Эти показатели сравнимы со статистикой представителей курортной сферы Крыма, которые говорят о росте туристов примерно на 12%, добавил он.

По словам Мартынова, традиционно в сезон растет число межрегиональных маршрутов, которые сегодня охватывают всю европейскую часть России до Волги.

То есть можно уехать до Нижнего Новгорода прямым рейсом. Там достаточно большое количество рейсов, все это есть в интернете, и можно зайти – посмотреть направления и купить билет, – отметил руководитель транспортного предприятия.

Особенно популярны у гостей Крыма курортные направления, такие как Сочи – Ялта, связывающие два крупных города у моря, подчеркнул он.

Такие маршруты прорабатываются и корректируются в крымской транспортной отрасли постоянно, причем растет число «материковых» перевозчиков, предлагающих рейсы на полуостров из разных регионов страны, сказал Мартынов.