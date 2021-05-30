Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов. Задача для профессионалов

С необходимостью перевезти негабаритный или тяжеловесный груз рано или поздно сталкиваются все предприниматели (да и нередко частные лица тоже). И, как показывает практика, первый раз для большинства оказывается весьма непростым испытанием. Многие справляются с задачей лишь путём проб и ошибок, которые в данном вопросе зачастую обходятся дорого. Между тем, говорят специалисты, если не «изобретать велосипед», то решить проблему можно довольно просто. Ключ к этому — обращение к профессионалам. Тут, вероятно, разочаруем тех, кто привык во всём «самодельничать». Самостоятельная перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов практически невозможна. Всё дело в том, что процесс сопровождается целым рядом как технических, так и документальных моментов, которые разрешаются, соответственно, при помощи специфического оборудования и профессиональных знаний специалистов.

Что же нужно знать о перевозке негабаритных грузов? Пояснения дают в компании «Альянс А». Негабаритные перевозки от log-groupp.ru сегодня в топе востребованных среди услуг такого рода на российском рынке, так что специалисты предприятия знают об этом непростом процессе всё и исключительно с практической точки зрения.

Основные моменты, связанные с перевозкой негабаритных и тяжеловесных грузов таковы:

Подготовка к перевозке

Здесь речь идёт не только об упаковке груза. «Негабарит» перевозят, проходя несколько организационных моментов.

В частности:

получение разрешения на перевозку (документы выдают либо исполнительные орган конкретного субъекта, либо Федеральное дорожное агентство);

согласование маршрута (с учётом типов дорог (возможная нагрузка на дорожное покрытие, отсутствие или наличие платы за проезд, запреты на передвижение в определённое время и т.д.);

организация сопровождения (негабаритные грузы, чья высота, ширина и длина превышают определённые размеры, перевозят исключительно при поддержке автомобилей спецназначения, оснащённых определёнными «знаками отличия»).

Проблема в том, что несоблюдение требований законодательства, регламентирующего такого рода перевозки, может привести к неприятным последствиям — штрафам, как минимум. Впрочем, непродуманные решения могут обернуться и фактическими потерями: порчей груза, его утратой, нарушением сроков доставки и т.д.

Предупреждение: практических нюансов, связанных с негабаритными перевозками действительно очень много. Без профессиональных навыков учесть их все практически невозможно.

Негабаритные перевозки: как нельзя точно

И на самом деле на запретах в деле негабаритных перевозок держится весь процесс. В случае их нарушения законодатели обещают большие штрафы. Почему так? В целях безопасности тех, кто груз перевозит, и тех, кто оказывается на пути его следования.

Какие запреты в процессе перевозки нестандартных грузов не могут быть нарушены в принципе? Основные таковы:

в обязательном порядке груз должен маркироваться соответствующими знаками. Как-то: «Крупногабаритный груз», «Длиномерное транспортное средство», «Автопоезд».

транспорт с негабаритным и тяжеловесным грузом должен передвигаться с определённой скоростью (в зависимости от дорожных условий, погоды, специфики местности и т.д.);

транспорт, везущий нестандартный груз, не имеет права откланяться от определённого маршрута перевозки. Если такие отклонения необходимы, то они должны быть согласованы.

Надо ли говорить, что такие особенности перевозок — информация, которой в полном объёме владеют только специалисты? При этом… как известно… незнание закона — не освобождает от ответственности (к вопросу о самостоятельном перемещении негабаритных грузов).

Спецгруз = спецтранспорт

И это, пожалуй, самая главная причина, по которой при необходимости в перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов, следует прибегать к помощи специалистов. Такого рода перемещения, согласно законодательству, должны осуществляться исключительно на специальном транспорте. На фурах и тралах, в частности. Иначе — штраф… Да и другие способы однозначно будут менее безопасными как для участников общего движения, так и груза как такового.

Кстати, про безопасность. Стоит заметить и такой момент: в дороге бывает всякое. Так что, ещё один весомый повод обратиться за решением задачи к экспертам транспортной сферы — страхование перевозимого груза.

Во время оформления документации груз проходит процедуру обязательного страхования, а компания берет на себя 100% материальную ответственность на время выполнения работ. Помимо этого, после заключения договора к грузу приставляется персональный менеджер, который консультирует клиентов по любому возникшему вопросу, а также предоставляет информацию о состоянии груза, — озвучивают свой алгоритм работы специалисты компании «Альянс А».