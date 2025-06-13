Перспектива: ипотека станет доступной в ближайшие два года

Центробанк пока лишь наметил смягчение денежно-кредитной политики. Пока этот процесс идёт медленно, но в ближайшие 1-2 года условия жилищного кредитования станут комфортными, полагает Сырцов. Он ожидает повышения спроса на жильё уже летом 2025 года. По словам эксперта, заёмщики охотнее оформляют рассрочки и кредиты на рыночных условиях. К тому же, в период низкого спроса ликвидные лоты можно купить с хорошим дисконтом. Летом спрос на жильё будет расти, но не ажиотажно, ожидает эксперт.

Напомним, ранее Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке — на 2-3,5 п.п. ВТБ планирует снизить ставки по рыночным кредитам во второй половине июня.

Для резкого роста спроса требуется более серьёзное снижение ключевой ставки — на 3-4 п.п. единовременно, отметил Сырцов. При таких ддействиях регулятора рынок начнёт выходить из стагнации. Вырастет покупательская активность, начнут расти цены, снизится число скидочных акций. Чтобы добиться ажиотажного спроса и рекордного количества сделок с жильём, нужно резко снизить ключевую ставку до 15% или поэтапно снизить показатель до 10-12%, считает эксперт

Не стоит ждать быстрого эффекта от снижения ключевой ставки, заявила глава департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева. Снижение ставки на 1 п. п. немного оживит рынок, однако большинство потребителей могут занять выжидательную позицию.

Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова уверена, что больший эффект для рынка недвижимости даст не снижение ставок по ипотеке, а постепенно снижение доходности вкладов. Средства с депозитов начнут возвращаться на рынок недвижимости. Эксперт добавила, что даже ипотечные ставки на уровне 14-16% годовых могут заметно оживить жилищный рынок.

источник: ЦИАН