Перспектива: покупатели квартир смогут заранее узнать об обременениях

В ЕГРН будут вносить данные обо всех лицах с правом бессрочно проживания. В закон о госрегистрации недвижимости собираются внести такие поправки. Их представил на общественное обсуждение Росреестр. Согласно документу, будет введена обязательная государственная регистрация безвозмездного пользования объектами недвижимости. Сейчас договоры безвозмездного пользования не подлежат госрегистрации, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Регистрируются только договоры о пользование земельными участками или объектами культурного наследия.

Благодаря поправкам новый собственник сможет узнать о жильцах, имеющих право на бессрочное проживание, до заключения сделки. Новые правила сделают гражданский оборот недвижимости более стабильным.

источник: ЦИАН