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Перспектива: получить данные о ранее совершённых нотариальных действиях станет проще
фото: Daenin / Shutterstock.com

Перспектива: получить данные о ранее совершённых нотариальных действиях станет проще

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:56 16.06.2026

Данные о нотариальных действиях с недвижимостью можно будет узнать через «Госуслуги», а также на сайте Федеральной нотариальной палаты либо у любого нотариуса. Новые правила будут действовать как для физических, так и для юридических лиц. Такой законопроект внесён в Госдуму, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на информацию Федеральной нотариальной палаты.

Эти сведения могут потребоваться при утере нотариального документа либо при отмене нотариального действия. Сейчас информацию о ранее совершённых нотариальных действиях можно получить только у нотариуса, который оформлял документ. Из-за этого алгоритма у граждан нередко возникают проблемы, часто люди не помнят, к какому именно нотариусу они обращались, либо не могут связаться с нужным специалистом, говорится в пояснительной записке к документу.

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Федеральную нотариальную палату предлагают наделить правом предоставлять гражданам и юрлицам сведения о нотариальных действиях, которые они ранее совершили. Можно будет узнать, у какого нотариуса было совершено действие, уточнить реквизиты договора. Направить запрос можно будет через личный кабинет на «Госуслугах» либо на портале ФНП. Онлайн-услуга будет бесплатной. При личном обращении к нотариусу будет предусмотрена плата, уточнили в ведомстве.

Благодаря поправкам граждане смогут оперативно отменить доверенность, даже если они не помнят, у кого её удостоверили. Это важно, если поверенный начал злоупотреблять полномочиями. Возможность своевременно аннулировать доверенность поможет людям сохранить недвижимость и сбережения, уверены авторы инициативы.

источник: ЦИАН

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