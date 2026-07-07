Перспектива: Правительство сможет быстрее реагировать на повышение цен в магазинах

Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров — от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 6 июля рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от ФНС сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей.

В первом законопроекте предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, которые дают возможность передавать сведения, содержащие налоговую тайну, в порядке, установленном законом о торговле, пояснил замдиректора развития департамента развития внутренней торговли Минпромторга Александр Лифинцев.

Согласно предполагаемому нововведению, на сведения, которые ФНС передаст уполномоченным ведомствам, распространится режим налоговой тайны. Требования о запрете разглашения, специальном режиме хранения, ответственности за утрату документов будут применять в полном объеме. Доступ к информации внутри ведомств получат только должностные лица, их будут определять руководители этих органов.

Второй документ прописывает изменения в закон о торговле в части передачи этих сведений. В частности, проект наделяет Правительство правом утверждать перечень федеральных ведомств, которые смогут получать от ФНС информацию о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из соответствующего перечня. В том числе это касается организаций, которые Росстат учитывает при расчете индекса потребительских цен.

Согласно законопроекту, ведомствам смогут передавать информацию о ценах сделок, объемах реализации товаров и услуг, доходах и расходах. Также к числу таких сведений относятся прибыли хозяйствующих субъектов на основании налоговых деклараций, а также бухгалтерской и аудиторской отчетности.

Список продовольственных товаров, в отношении которых может предоставляться информация Минсельхозу, ФАС и Минпромторгу, также установит кабмин. При этом ФНС своим распоряжением, согласованным с Минэкономразвития, утвердит состав передаваемой информации и порядок ее предоставления уполномоченным ведомствам, отметил Лифинцев.

По словам замглавы департамента Минпромторга, речь идет даже о том, по какой цене, например, торговая сеть продала колбасу по данным контрольно-кассовой техники.

Этот законопроект направлен на то, чтобы мы имели возможность получать сведения как от розничных торговцев, так и от посредников, оптового звена, производителей, импортеров, — отметил он.

Данные о реализуемых в розницу и оптом продовольственных товарах в Минпромторг и Минсельхоз будут поступать по каналам защищенной информационной системы, которую разрабатывает налоговая служба.

Там уже выстраивается мониторинг в отношении конкретных товаров, которые включит в перечень Правительство, — уточнил Александр Лифинцев.

Он добавил, что в перечень «войдут социально значимые продовольственные товары, которые имеют наибольший вес для расчета инфляции, то есть их изменение чувствительно для изменения общего индекса».

В настоящее время такая информация поступает в деперсонифицированной обобщенной форме.

В каких-то случаях можно было бы копнуть чуть глубже, помимо данных с контрольно-кассовой техники, — отметил представитель Минпромторга. — Это, может быть, еще и данные с универсальных передаточных документов, с электронных счетов-фактур. И тут мы тоже выстраиваем методологию мониторинга именно того товара, который нужно отслеживать от начала до конца. Потому что у него должны быть определенные признаки в виде кода, он должен быть где-то каталогизирован.

Сейчас такими признаками обладают товары, подлежащие обязательной маркировке. Поэтому «Честный знак» также станет источником данных.

источник: «Парламентская газета»

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