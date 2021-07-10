Перспектива штрафа ценой недельного тура в Египет отпугнет туристов от отечественных курортов

Не привился и отправился на море? Штраф 30 тысяч.
Власти назвали размер штрафа для непривитых туристов в Сочи и Анапе. Как
Жесткие ограничения на курортах Краснодарского края начнут действовать с 1 августа. Причем приехавшим непривитым туристам предложат пройти вакцинацию на месте – в отеле или санатории.
В июле же курортникам необходимы:
– медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения;
– отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);
– сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;
– несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения.
С 1 августа обязательны:
– медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения;
– сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;
– в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);
– отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) и обязательно — добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно.
– несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения.
«Отказникам» и «ковид-диссидентам» грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей, в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Туристическая отрасль Краснодарского края выдохнула, сглотнула и… уже готова работать по-новому. Принцип прост: хоть что-то лучше, чем ничего.
Бронирование августовского отдыха в Сочи и Анапе рухнуло. Продажи путевок на август упали в 2 раза. Опрос на сайте
А что в Крыму?
Крым готов побить «рекорд» середины января по числу выявленных заражений COVID-19 за одни сутки. Счет больных идет на тысячи: на сегодня амбулаторное лечение (covid) проходят 2 455 человек, стационарное (covid и пневмония) – 2 737 (
С другой стороны, с мечтами о «рекордных» 8 или 10 миллионах курортников Крыму в этом году придется распрощаться. Еще один нюанс – любые ужесточения, дополнительные проверки и новые штрафы накануне сентябрьских выборов – меры не просто непопулярные, но и опасные. Тем более даже «системная оппозиция» научилась играть на промахах и просчетах властей. Так или иначе и крымские чиновники, и санитарные врачи, и вся туристическая отрасль внимательно следят за ситуацией в Краснодарском крае. По штрафам то же — не отпугнет ли такая сумма (30 тысяч рублей) туристов от отечественных курортов окончательно. А ведь отпугнет…
Егор Лиходеев.
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