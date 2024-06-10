Перспектива: суда на подводных крыльях позволят делать комбинированные туры в Крыму и Абхазии

Скоростные суда на подводных крыльях позволят создать новые туристические маршруты, благодаря которым за одну поездку можно будет побывать на Крымском полуострове и в Абхазии, считает заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Было бы очень хорошо продолжить выпуск таких судов на подводных крыльях, ведь это скоростное средство передвижения между морскими территориями, которое позволяет всего за несколько часов прибыть из Абхазии в Крым или из Крыма в Абхазию. На этой линии могут использоваться и более вместительные катамараны. Это позволило бы создать для путешественников интересный туристический маршрут, ведь многие хотят побывать и в Абхазии, и в Крыму. В обеих причерноморских республиках много интересных исторических мест, прекрасное море, уникальные природные достопримечательности — вплоть до великолепных пещер и целебных источников, — сказал вице-премьер корреспонденту ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он считает, что такой комбинированный маршрут может быть привлекателен для самых разных категорий отдыхающих: увлекающихся экстремальным туризмом, предпочитающих гастрономические, винные или экологические маршруты.

Иными словами, [маршрут Крым — Абхазия] для тех, кто хочет не просто две недели лежать на пляже, но и получить еще новые яркие впечатления. Можно было бы сформировать немало заманчивых предложений, если удастся обеспечить морские скоростные перевозки по приемлемым для людей ценам. Надо признать, что это непростая и требующая времени задача», — отметил собеседник агентства.

В декабре 2023 года в Республике Крым на судостроительном заводе «Море» изготовили пятое морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М». Эти суда уже используются для пассажирских перевозок между городами полуострова.

Новый вид морских пассажирских перевозок

Мурадов также уточнил, что туры на скоростных судах будут не заменой круизам, а новым видом морских пассажирских перевозок, которые пока недостаточно развиты в этой зоне Черного моря. Ведь круизные лайнеры предполагают совершенно другой вид отдыха — медленное перемещение по морю и краткосрочное посещение достопримечательностей на берегу, а цена путевки на них высока и сравнима со стоимостью пребывания в дорогих гостиницах и санаториях Крыма или Абхазии.

Ранее сообщалось, что перед спецоперацией на Украине турпоток в Крым составлял почти 9 млн туристов при рекорде в 10 млн туристов, который достигался один раз при советской власти. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года — причиной послужили некоторые логистические ограничения, в частности закрытое авиасообщение с Крымским полуостровом. По данным Российского союза туриндустрии, Абхазия в 2023 году стала лидером по выездному туризму россиян — ее посетили 5,6 млн жителей РФ.

источник: ТАСС