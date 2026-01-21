Перспектива: тарифы на электроэнергию смогут менять без согласования с ФАС

В регионах смогут устанавливать тарифы на электроэнергию выше предельных уровней, определенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС), если это требуется для исполнения предписаний ведомства. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 21 января.

Законопроектом предусматривается возможность превышения предельных уровней цен на услуги по передаче электроэнергии по сетям территориальных сетевых организаций и предельных уровней цен на поставляемую населению электроэнергию в случае, если это необходимо для исполнения решений антимонопольного ведомства.

В ФАС объяснили, что документом планируют ввести в качестве дополнительного основания для пересмотра предельных уровней тарифов неоднократное неисполнение решений службы органом регулирования. В ведомстве рассчитывают, что это будет способствовать в том числе более оперативному и эффективному исполнению предписаний службы и решений по досудебным спорам.

Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, главная цель законопроекта — дать ФАС реальные рычаги воздействия на регионы, которые игнорируют федеральное законодательство о тарифах.

Он пояснил, что сейчас региональные комиссии по тарифам иногда устанавливают цены на электроэнергию для населения и сетевые услуги необоснованно высокими или, наоборот, заниженными, что ведет к недофинансированию и, следовательно, ветшанию сетей. Выявляя эти нарушения, ФАС выдает предписания их исправить, но некоторые регионы систематически игнорируют эти решения.

Штрафов оказалось недостаточно. Новый закон дает ФАС три мощных инструмента, чтобы заставить регионы соблюдать правила. Если регион дважды проигнорировал предписание ФАС, ведомство получает право самостоятельно и оперативно установить экономически обоснованный максимальный предел тарифа, выше которого поднимать цены будет нельзя, — рассказал парламентарий.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 2 123