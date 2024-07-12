Перспектива: в России в разы вырастет госпошлина при обращении в суд﻿

Комитет по бюджету и налогам Государственной Думы одобрил во втором чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Этот документ, внесенный в Думу марте, предполагает значительное увеличение размера государственных пошлин за обращения в суды.

Согласно предложенным изменениям, стоимость подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд для физических лиц возрастет с 300 до 10 000 рублей, а для юридических лиц с 6000 до 100 000 рублей.

Также планируется повысить пошлины за подачу имущественных исков. Например, для исков до 100 000 рублей пошлина составит фиксированные 10 000 рублей вместо нынешних 4% от суммы иска. Для исков от 100 000 до 1 млн рублей пошлина будет состоять из 10 000 рублей плюс 5% от суммы, превышающей 100 000 рублей.

Существенно вырастут пошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб для организаций. Например, пошлина за апелляционную жалобу увеличится в 10 раз до 30 000 рублей, а за кассационную в 16,5 раз до 50 000 рублей.

Кроме того, вводятся новые пошлины за различные процессуальные заявления, такие как о правопреемстве или выдаче исполнительных листов. Их размер будет варьироваться от 5000 до 30 000 рублей.

Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что основная цель повышения пошлин снизить нагрузку на судебную систему. По мнению юристов, это может привести к повышению эффективности работы судей, которые сейчас сильно перегружены. Например, в московском арбитраже на одного судью может приходиться до 40 слушаний в день.

Источник: Ежедневник Alldaily