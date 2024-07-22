Перспектива: военнослужащих предлагают обеспечивать жильём в течение трёх лет

Как уточняют законодатели, по нынешним нормам срок обеспечения военных жильем в законе «не установлен». Так что семьи военнослужащих явно будут внимательно следить за прохождением законопроекта.

По мнению авторов документа, изменения необходимо внести в абзац 1-й пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ). Если предложенная новация станет законом, то военнослужащие смогут получить жилье в собственность или по договору социального найма либо деньги на покупку или строительство жилых помещений в течение 3 лет с момента постановки на учет.

В пояснительных документах к тексту законопроекта подчеркивается, что сегодня сроки ожидания жилищной субсидии с момента признания военнослужащих нуждающимися превышают 6 лет. Так что предложение законодателей касается очень многих людей и крайне чувствительной ситуации. Ведь свой дом для абсолютного большинства военнослужащих — это в первую очередь спокойствие за семью. Это, что скрывать, — количество детей и надежные тылы, что исключительно важно во время службы и после нее.

Как справедливо утверждают авторы законопроекта, на сегодняшний момент до получения жилищной субсидии кадровым военным и гражданам, уволенным в запас, предлагается проживать в съемном жилье, за которое предусмотрена денежная компенсация.

А это, в свою очередь, влечет дополнительные бюджетные расходы и по большому счету не решает проблему с обеспечением военнослужащего и его семьи жилым помещением, подчеркивают законодатели.

Документ, о котором идет речь, уже посмотрели в правительстве страны и сказали, что, на их взгляд, и как надо доработать. Так что внесенный в Государственную Думу законопроект уже был доработан с учетом замечаний, указанных в заключении правительства. Кабинет министров подчеркивал еще один важный момент.

В его поправках было указано, помимо прочего, следующее обстоятельство. Военнослужащие и члены их семей, не обеспеченные жильем в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, где они проходят военную службу, в установленном порядке включаются в списки нуждающихся в специализированных жилых помещениях и обеспечиваются ими не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место службы.

источник: «Российская газета»