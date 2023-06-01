Перспективы: как могут упростить условия продажи недвижимости детей

Получение согласия органов опеки и попечительства на сделки с недвижимостью детей, например, купленной за маткапитал, могут упростить — обратиться за ним можно будет через «Госуслуги», а выдадут его в электронном виде. Такие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили Известиям члены комиссии и подтвердили источники в Кабмине. Авторы проекта из Минэкономразвития обещают, что принятие такого закона существенно ускорит получение обязательного согласия на сделку — сейчас за ним могут обращаться только очно, выдается оно долго и в бумажном виде. Также в ведомстве уверены, что электронный документ сильнее защищен от подделок.

Опека и ипотека

Упрощение процесса продажи недвижимости, владельцами которой являются несовершеннолетние, одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Об этом «Известиям» сообщили члены комиссии и подтвердили источники в Кабмине.

Сейчас любые сделки с имуществом несовершеннолетнего требуют предварительного разрешения органов опеки и попечительства — оно выдается его в бумажном виде в течение 15 суток после обращения. Но законопроект, который разработало Минэкономразвития в 2022 году, добавляет еще один способ получения такого согласия: в электронном виде по запросу через портал госуслуг или в МФЦ.

В ведомстве в 2022 году поясняли, что мера прописана в «дорожной карте» по улучшению жилищных условий для не менее 5 млн семей с детьми в год (ее утвердил зампред правительства Марат Хуснуллин в 2021 году). Семьи с детьми могут рассчитывать на сниженную процентную ставку по ипотеке, поэтому законопроект предлагает изменения сразу в два закона — «Об ипотеке» и «Об опеке и попечительстве».

Если поправки одобрит Госдума, воспользоваться новым механизмом смогут, в частности, семьи, которые покупали квартиры и дома при помощи материнского капитала, рассказал «Известиям» директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

Например, многодетная семья, которая покупала квартиру с помощью маткапитала и планирует улучшить жилищные условия — продать свое жилье для приобретения большего размера квартиры. Но из-за действующих правил сделать это сложно: нужно лично идти в органы опеки, ждать в очередях и так далее. Законопроект решает эту проблему, — отмечает Владимир Волошин.

Неполная цифровизация

Цифровой порядок выдачи и получения согласия «существенно ускорит направление и получение кредитными организациями запрашиваемых документов», отметили в Минэке в ответ на запрос «Известий». Там указали, что гражданам не придется тратить время на самостоятельное получение документов, а затем передавать их в банки.

Согласие на совершение сделки с имуществом ребенка органы опеки смогут направлять напрямую в банки — по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия, рассказал «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом в Минэке отметили, что оформление и направление органами опеки документа в электронном виде в кредитную организацию «не будет единственным способом получения услуги». «Говорить о ее переводе полностью в цифровое поле преждевременно, — говорится в ответе на запрос. — Законопроект лишь расширяет способы получения документа до потребностей современного уровня».

Владимир Груздев заверил, что цифровой порядок получения согласия сохранит «высокие гарантии защиты прав несовершеннолетних». Поправки в случае их принятия снижают риск получения банком подложного документа, заявили «Известиям» и в Минэкономразвития.

Предлагаемый формат документа создается и передается в защищенном контуре документооборота, что станет дополнительной гарантией его достоверности, — сообщили в ведомстве.

Современные реалии

Сейчас процедура получения согласия органов опеки действительно включает в себя сбор обширного количества документов и личного присутствия законных представителей в органе опеки, рассказала «Известиям» адвокат, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова.

Само согласие предоставляется, как правило, только при условии приобретения ребенку равнозначного жилья. С учетом текущих реалий прохождение указанной процедуры может занимать значительное время, например, когда по разным причинам оба законных представителя не могут явиться одновременно в органы, — пояснила она. — А это само по себе может привести к нарушению имущественных прав ребенка в случаях, когда принятие решения требует оперативности.

Упрощение процедуры, по ее мнению, положительно скажется и на взаимодействии граждан с органами опеки, и на взаимодействии органов опеки с кредитными организациями и Росреестром.

Адвокат, партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков назвал предлагаемые изменения закономерными.

Росреестр продолжает двигаться в сторону цифровизации рабочего процесса, связанного с регистрацией прав на недвижимость, в частности, — рассказал он.

Он также подтвердил, что «на цифровом отрезке регистрации документ подделать сложнее».

Однако известны случаи, когда, например, мошенничества совершались с использованием цифровой подписи, — напомнил адвокат. — Не всякое упрощение процесса гарантирует увеличение или сохранение уровня его безопасности.

Он также призвал не ожидать кардинальных изменений в ближайшей перспективе — период адаптации по переходу с одной системы документооборота на другую потребует времени.

источник: Известия

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