Первая Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись: в Крыму – 40 тысяч подворий

И это только начало переписи.

С начала первой Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи в Крыму собрана информация о сельскохоздеятельности 40 тысяч подворий. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Переписью охвачена восьмая часть от запланированного количества. Мероприятие проходит опережающими темпами. Первые несколько дней показали чётко выверенную, профессиональную, слаженную работу Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополь и Министерства сельского хозяйства РК, – прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин отметил также регионы Республики, в которых ведется наиболее динамичная работа.

Наиболее активно включились в работу переписчики Белогорского, Кировского, Советского и Черноморского муниципальных районов, а также городского округа Ялта. Благополучие и будущее любой страны неразрывно связано с развитием сельского хозяйства. Обеспечение своего народа продуктами питания является стратегической целью государства. Для достижения этой задачи необходимо знать о состоянии дел в сельском хозяйстве, проблемах, стоящих перед агропромышленным комплексом, — уточнил вице-премьер.

Напомним, первая Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись стартовала 1 августа 2021 года. Переписчики соберут информацию на своих участках.

Владельцам личных подсобных хозяйств предстоит ответить на такие вопросы:

Общая характеристика домохозяйства (число проживающих лиц, производство сельскохозяйственной продукции);

Земельные ресурсы (площадь собственной или арендованной земли);

Посевные площади сельскохозяйственных культур, площади теплиц и многолетних насаждений;

Использование земельных ресурсов;

Поголовье сельскохозяйственных животных.

Председателей и граждан садоводческих и огороднических некоммерческих объединений переписчики спросят о количестве участков и площади земли в объединении, в том числе о земле, находящейся в пользовании членов товарищества, а также об освоенных землях.

Переписные листы не содержат вопросов о доходах. Данные сельскохозяйственной переписи конфиденциальны и обезличены: в листах не указываются имена, фамилии, адреса тех, кто предоставляет сведения.

К владельцам личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, к председателям некоммерческих товариществ переписчики придут до 30 августа. Они соберут данные об использовании сельхозземель, о поголовье скота, посевных площадях и площади многолетних насаждений.

Всю актуальную информацию о Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года можно получить на официальном сайте Росстата и Крымстата.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.