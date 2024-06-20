Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Первая победа севастопольцев на Играх БРИКС! С медалью борец Рафаэль Юнусов
актуально в республике
Первая победа севастопольцев на Играх БРИКС! С медалью борец Рафаэль Юнусов
Фото: ВК

Первая победа севастопольцев на Играх БРИКС! С медалью борец Рафаэль Юнусов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:55 20.06.2024

О первой победе спортсмена-земляка на Играх БРИКС сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев В активе борца Рафаэля Юнусова серебряная медаль турнира.

Рафаэль Юнусов занял второе место по греко-римской борьбе в весовой категории до 82 кг, одолев спортсменов из Белоруссии, Абхазии, Таджикистана и Азербайджана. В финале Рафаэль уступил белорусу Станиславу Шафаренко. Соревнования продлятся до 23 июня, участие в них принимают представители 97 стран. В активе у российских борцов греко-римского стиля семь золотых медалей, два серебра и бронза. Поздравляю Рафаэля Юнусова и его тренеров, — отметил Михаил Развожаев.

 

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.