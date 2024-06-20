Первая победа севастопольцев на Играх БРИКС! С медалью борец Рафаэль Юнусов

О первой победе спортсмена-земляка на Играх БРИКС сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев В активе борца Рафаэля Юнусова серебряная медаль турнира.

Рафаэль Юнусов занял второе место по греко-римской борьбе в весовой категории до 82 кг, одолев спортсменов из Белоруссии, Абхазии, Таджикистана и Азербайджана. В финале Рафаэль уступил белорусу Станиславу Шафаренко. Соревнования продлятся до 23 июня, участие в них принимают представители 97 стран. В активе у российских борцов греко-римского стиля семь золотых медалей, два серебра и бронза. Поздравляю Рафаэля Юнусова и его тренеров, — отметил Михаил Развожаев.