Первая половина лагерной смены проекта «Школа у моря» в Крыму пройдена

Как рассказала вице-премьер, под патронатом Министерства финансов Республики Крым с 24 июня по 14 июля в Детском оздоровительном центре «Алые паруса» (пгт Заозерное) в рамках проекта «Школа у моря» проходит профильная лагерная смена.

В том числе 25 июля все ребята участвовали в квесте «ШкИБ-следопыты». Цель квеста – поближе познакомиться друг с другом, узнать больше о территории лагеря, отметить самые лучшие места в лагере, а также территории, которые можно было бы улучшить.

Игра прошла очень динамично. Вожатые – студенты КИПУ имени Февзи Якубова активно включились в работу смены, примерили на себя роли не только наставников ШкИБ, но и сценаристов, режиссёров, модераторов квеста и ведущих. Ребята отметили в лагере ряд мест, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении: именно эти локации и легли в основу идей проектов ШкИБ и дальнейших игр в лагере во второй половине смены, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Игра «ШкИБ-глоссарий» состоялась 27 июля. В ходе игры ребята тренировались объяснить талисману проекта «Школа у моря» Шкибусу, который не знает и не понимает наш язык, основные понятия инициативного бюджетирования. Поэтому ребята объяснялись с ним жестами и мимикой.

Игра «Лагерь – просто космос!» состоялась 28 июля. Ребятам предложили нарисовать, какими они представляют пространства в лагере на планете Эриор.

Ребята придумывали не только обустройство космического пространства в деталях, но и, например, технические особенности конструкций душевых на космическом пляже или роботов-библиотекарей. В ходе игры каждый отряд получил бонусы, которые в конце маршрута по этапам формирования проекта можно было обменять на подарок-сюрприз или дополнительный голос на финальном выборе проекта.

Игра «Мой лучший лагерь» состоялась 30 июня. Каждый ребенок из отряда имел возможность предложить свою идею улучшения пространства лагеря, обсудить её с членами своей команды и обосновать ее значимость. В свою очередь, каждый член команды мог проголосовать за понравившуюся идею, кроме своей. Так, в отрядах сформировались лидеры проектных идей, которые сформировали свои команды – проектные группы. Уже 1 июля сформированные команды представляли свои идеи в виде рисунков на плакатах. Свои проекты ребята направили, в основном, на решение абсолютно простых вопросов: оборудование комнат, душевых, отрядных мест, холла.

2 июля проектные команды собрались для планирования работ, связанных с непосредственной реализацией своих идей в рамках игры «Мой лучший лагерь». Ребятам разъяснили, какие документы и как нужно подготовить, чтобы проект материализовался. Каждая проектная команда начала прорабатывать сметы своих идей, определять количество необходимых для проекта товаров, услуг, объёма работ. Командам также ещё предстоит снять ролик о своём проекте, подготовить презентацию и представить свой проект на экспертизу руководству лагеря и кураторам. Продолжение — во второй части смены.

Профильная смена, посвящённая идеям ШкИБ, получается очень насыщенной и интересной. Идём уверенно по намеченному курсу: за первую половину смены мы успели всё, что намечалось и даже больше. Во всех задачах помощь ребятам оказывали сотрудники Центра изучения гражданских инициатив ИБ, — подчеркивает Ирина Кивико.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК