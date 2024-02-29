Первокурсник КФУ им. Вернадского с сентября по январь регулярно обворовывал alma mater

Сотрудники отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю проверили оперативную информацию о причастности 21-летнего местного жителя к кражам запчастей к разным техническим устройствам. Как сообщили в МВД по РК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска выявили и задержали ранее не судимого подозреваемого – студента первого курса КФУ им. Вернадского.

Полицейскими установлено, что с сентября прошлого года по январь текущего года молодой человек, находясь в помещении вуза, совершал кражи запчастей к разным техническим устройствам, два SSD диска, 3 фотоаппарата, звуковую карту, видеокарту, ноутбук, USB-хаб, петличку (микрон), 3 пистолета для лазертага, 2 аккумуляторных батарей для фотоаппарата, паяльник. Общая сумма ущерба составляет более 400 тысяч рублей, — сообщили в полиции.

Установлено, что часть украденного подозреваемый продал на Интернет-площадках, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Как пояснил сотрудникам полиции задержанный, он совершал кражи ради материальной выгоды.

Следственным отделом ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Проводятся мероприятия по установлению причастности молодого человека к аналогичным фактам противоправной деятельности.