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Молодым семьям хотят выдавать ипотеку под 4%
иллюстрация: открытые источники

Первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей возможно составит 10-15%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:46 07.03.2020

Правительство России поработает над тем, чтобы первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей был на уровне 10-15 процентов. Такое поручение — пока устно — дал глава государства Владимир Путин на встрече с общественностью в Иваново.

С губернатором ехали когда на машине из аэропорта, как раз обсуждали эту тему, не преувеличиваю и не придумываю, — цитирует главу государства «Российская газета». —  Именно об этом и говорили, что первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми.  Мы подумаем, правительство подумает. Будем считать, что такое поручение уже есть. Это и технически надо организовать, и финансово посчитать, но это действительно правильно. Мы знаем об этом.

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Первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей возможно составит 10-15%

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