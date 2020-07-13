Первую очередь круглогодичной арт-резиденции «Тавриды», под Судаком сдадут к концу 2022 года

Организаторы молодежного форума «Таврида» ожидают, что первая очередь комплекса круглогодичной арт-резиденции, под Судаком будет сдана к концу 2022 года. Об этом сообщил руководитель арт-кластера «Тавриды» Сергей Першин.
Буквально с 1 сентября начинаются строительные работы. К концу 2022 года мы построим первую очередь этого комплекса арт-резиденции, — сказал Першин.
Он добавил, что в течение этого года на территории форума будут возведены масштабные арт-объекты.
К 1 сентября будет создано 14 новых объектов, — отметил Першин, добавив, что это утроит количество подобных произведений искусства на площадке «Тавриды».
По его словам, эти арт-объекты отобрали по итогам конкурсов, которые проводили среди участников «Таврида», а также среди студентов профильных вузов.
Проект и эскизы арт-резиденции «Тавриды» —
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