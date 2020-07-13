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Первую очередь круглогодичной арт-резиденции "Тавриды", под Судаком сдадут к концу 2022 года
Арт-резиденция "Тавриды" в бухте Капсель, под Судаком будет выглядеть так (эскиз)

Первую очередь круглогодичной арт-резиденции «Тавриды», под Судаком сдадут к концу 2022 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:07 13.07.2020

Организаторы молодежного форума «Таврида» ожидают, что первая очередь комплекса круглогодичной арт-резиденции, под Судаком будет сдана к концу 2022 года. Об этом сообщил руководитель арт-кластера «Тавриды» Сергей Першин.

Буквально с 1 сентября начинаются строительные работы. К концу 2022 года мы построим первую очередь этого комплекса арт-резиденции, — сказал Першин.

Он добавил, что в течение этого года на территории форума будут возведены масштабные арт-объекты.

К 1 сентября будет создано 14 новых объектов, — отметил Першин, добавив, что это утроит количество подобных произведений искусства на площадке «Тавриды».

По его словам, эти арт-объекты отобрали по итогам конкурсов, которые проводили среди участников «Таврида», а также среди студентов профильных вузов.

ТАСС напоминает: форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для «Тавриды» стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия.

Проект и эскизы арт-резиденции «Тавриды» — ЗДЕСЬ.

Первую очередь круглогодичной арт-резиденции "Тавриды", под Судаком сдадут к концу 2022 года

Эскиз арт-резиденции «Тавриды»

Первую очередь круглогодичной арт-резиденции "Тавриды", под Судаком сдадут к концу 2022 года

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