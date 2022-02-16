Первую очередь образовательного центра «Тавриды.АРТ» сдадут в конце этого года

Первая очередь строящегося в Крыму круглогодичного образовательного центра «Университет креативных индустрий» будет сдана в конце 2022 года. Это сообщил заместитель министра обороны РФ Тимура Иванова, посетивший строительную площадку 15 февраля. Образовательный центр станет ключевым проектом «Тавриды.АРТ» и войдет в систему образовательных проектов Росмолодежи.

Строительство образовательного центра на площадке «Тавриды» в Крыму – важный проект для военных строителей. Необычная локация, впечатляющий масштаб, краткие сроки реализации – все это требует максимальной отдачи каждого участника процесса. Сейчас, после осмотра площадки, могу с уверенностью сказать, что все работы идут по плану, темп работ хороший. Обсудили многие строительные нюансы и благоустройство территории. Качество выполнения строительных работ находится на контроле Министерства обороны. На площадке начинается основной этап – будем наращивать количество специалистов. Особо отмечу, что все строительно-монтажные работы ведутся в строгом соответствии с экологическими требованиями. Планируем сдать первую очередь в конце этого года, – цитирует пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ» заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

На строительной площадке сейчас трудится 343 человека, задействовано 47 единиц техники. В наиболее активной фазе строительства генеральный подрядчик – Публично-правовая Военно-строительная компания Минобороны России (ППК «ВСК») – задействует более 1000 специалистов. Ранее сообщалось, что генеральный подрядчик был выбран по трем ключевым параметрам: скорость и качество строительства, а также огромный опыт успешной реализации масштабных федеральных проектов. Цель – открытие университета в запланированный срок, в 2023 году.

Мы хотим искренне поблагодарить военных строителей за работу на площадке. Они имеют большой опыт создания объектов федерального значения и комплексного развития территорий. Кто, если не они, смогут реализовать такой масштабный проект в кратчайшие сроки. Параллельно со строительством образовательного центра мы уже занимаемся исследованиями, разработкой и апробацией его образовательных программ. Это, действительно, масштабный проект, — говорит генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив, руководитель экосистемы проектов «Таврида.АРТ» Сергей Першин.

Источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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