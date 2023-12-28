Первые 100 км Большой Крымской туристической тропы благоустроены

По информации министерства курортов и туризма РК, завершено благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма «Большая Крымская тропа». В частности, окончены работы по четырем экскурсионно-экологическим пешеходным маршрутам, проходящим по территориям городских округов Судак, Феодосия и по Кировскому району.

Это тропы «Загадочный Меганом, «Тропа Волошина», «Тропа Грина» и «Святыни Армянской церкви». Установлены информационные щиты, навигационные знаки. Предусмотрены оборудованные места для туристических стоянок и для кратковременного отдыха.

В следующем году работа будет продолжена. Масштабный проект объединит более 3 тыс. туристических объектов, находящихся на пути прохождения и в непосредственной близости от него. Всего запланировано благоустройство 52 троп проекта «Большая Крымская тропа» общей протяженностью более 1000 км, — отметили в минкурортов РК.

Большая Крымская тропа – линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Чёрного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.