Первые 20 севастопольских семей получили региональный маткапитал

В Севастополе с начала марта в органы соцзащиты подано 55 заявлений от севастопольцев на предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка. В настоящее время уже 20 семей получили выплату в размере 100 тысяч рублей.

Мы продолжаем прием заявлений на региональный маткапитал при достижении ребенком возраста одного года. Выплата предоставляется на вторых детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года. В режиме борьбы с пандемией подать документы можно дистанционно — по электронной почте районного управления. На официальной сайте ведомства имеется инструкция, бланк заявления и образец заполнения. После получения пакета документов специалист свяжется с заявителем и даст дальнейшие рекомендации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Аллу Кордову.

Она напомнила, что право на получение регионального материнского капитала имеют граждане Российской Федерации, проживающие в Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления. При этом выплата семье назначается по критерию нуждаемости.

Семья должна иметь среднедушевой доход ниже 2,5 величин прожиточного минимума. К примеру, на семью из 4 человек доход не должен превышать 115 тыс. 380 рублей в месяц. Выплата в размере 100 тысяч рублей не зависит от количества детей, родившихся одновременно. Она может быть использована по усмотрению получателя на любые нужды, — добавила заместитель руководителя ведомства.

Напомним, на эти цели бюджетом города на 2020 год предусмотрено более 94 млн. рублей. В прошлом году в Севастополе родилось 1732 вторых детей.