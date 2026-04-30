Первые дни крымского мая будут холодными и дождливыми

1 мая ночью ожидается дождь, а днем преимущественно без осадков, дожди пройдут только в восточных районах полуострова, но будет холодно. Температура воздуха днем 1 мая +10…14 градусов, в столице республики всего лишь +11 градусов, — рассказала Любецкая.

В субботу, 2 мая, местами также ожидаются небольшие дожди, в Симферополе сохранятся все те же 11 градусов выше нуля.

В воскресенье, 3 мая, временами дожди, но температура воздуха станет еще ниже: в крымской столице +9 градусов, а по всей территории полуостров не выше 13 тепла, уточнила начальник гидрометцентра.

При этом заморозков не ожидается. Согласно прогнозам, ночные температуры воздуха будут колебаться от 2 до 7 градусов выше нуля, а в столица республики всего +3…4.

Но самые интенсивные осадки прогнозируются в начале следующей рабочей недели, 4 и 5 мая. Дожди будут сопровождаться сильным северо-восточным ветром, — заключила Любецкая.

Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что скачки температур и усиление погодных аномалий в Крыму будут наблюдаться из года в год, но экстремальных изменений, вплоть до затяжных возвратных заморозков в апреле с низкими температурами, раньше чем через 100 лет не произойдет.

По словам эксперта, и очередные апрельские заморозки в Крыму и на Кубани, и снегопады в Москве – естественные явления, учитывая происходящие глобальные климатические изменения.

