Первые итоги программы по созданию внутреннего убранства храма представили в Академии «Меганом»

23 декабря в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершился третий модуль образовательной программы, где молодые мастера прорабатывают проект внутреннего убранства храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, строительство которого уже ведется в бухте Капсель в Крыму.

С 8 ноября по 23 декабря в Академии творческих индустрий «Меганом» проходила образовательная программа, где художники, иконописцы, реставраторы, мозаичисты и художники-монументалисты совместно с экспертами занимались проработкой эскизов росписей, подбором образов для иконостаса, созданием эскизов декоративных элементов убранства храма. В рамках программы участники слушали лекции об истории иконописи и православия в России, встречались с видными представителями церковного монументального искусства, художниками и искусствоведами, а также путешествовали по святым местам Крыма.

Говоря о росписи храма, нужно упомянуть самые главные качества русской иконы — это особая духовность, трепетность, целомудрие в прямом и переносном смысле, когда иконописец избегает нескромного внедрения в те сферы и темы, которые могут вызвать ненужные вопросы и эмоции, что в частности, проявляется в изображении распятого Христа — в отличие от западного искусства, в русской иконе нет «смакования» его страданий, в нашей традиции он и на кресте сохраняет достоинство и вызывает не жалость, а восхищение и благодарность за его подвиг, — считает Наталья Бицадзе, профессор РАЖВиЗ И. Глазунова.

Образовательный процесс был поделен на три модуля: 8–25 ноября; 27 ноября – 9 декабря; 11–23 декабря. Следующий модуль начнется уже в следующем году в феврале.

Участники первого модуля создали 5 эскизных вариантов росписи северной стены храма-часовни, а также детально проработали отдельные элементы эскизов. Каждый вариант содержит 3 сцены из жития св. Георгия Победоносца, а центральной сценой представлено чудо св. Георгия о змие.

Участники второго модуля создали эскизные варианты общей росписи внутренних стен храма, отдельные элементы его внутреннего убранства, таких как баптистерий с мозаичным оформлением и белокаменный иконостас. Результатом групповой работы участников стал макет самого храма и размещенный на нем вариант общей росписи внутренних стен.

Участники третьего модуля разработали варианты росписи стен главной части храма, сделав эскизные развертки с различными цветовыми решениями, а также подобрали отдельные сюжеты для каждой его части. Были разработаны 3D-модель храма и один из вариантов иконостаса с различными вариантами его орнаментного оформления.

Куратор программы — Мария-Николь Селиванова, руководитель арт-парка «Таврида», художник-реставратор станковой и монументальной живописи.

Экспертами программы стали художник-иконописец, автор эскизного проекта росписи Алексей Паромов; художник-иконописец, член Союза художников России Сергей Смирнов; художник-монументалист, иконописец Александр Цыпков; специалист Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, диакон Евгений Есауленко; профессор РАЖВиЗ И. Глазунова Наталья Бицадзе; научный сотрудник Музеев Московского Кремля Светлана Трофимова; военный корреспондент Александра Трофимова; генеральный продюсер фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать», президент АНО «Центр содействия церковному искусству», член-корреспондент Российской академии художеств, Дмитрий Трофимов.

Храм-часовня во имя св. Великомученика Георгия Победоносца в бухте Капсель — это первый опыт арт-кластера «Таврида» по строительству культовых сооружений. Инвестиционный проект реализуется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке «Тавриды» и в партнерстве с Синодальным отделом по делам молодежи РПЦ. Завершение первого этапа строительства запланировано на I квартал 2024 года. В дальнейшем при поступлении инвестиционных предложений на территории арт-кластера могут появиться культурные объекты и других вероисповеданий России.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»