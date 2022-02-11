Первые мероприятия на «Ракушке» — на летней эстраде в центре Севастополя — пройдут в марте

Губернатор Михаил Развожаев поручил установить недостающие элементы на летней эстраде в центре Севастополя и закончить работы по благоустройству к началу марта. По словам руководителя департамента культуры Ирины Романец, первые концерты на «Ракушке» запланированы с 5 по 7 марта – они будут посвящены международному женскому дню.

Наша концепция «Девочка.Девушка.Женщина» будет реализована уже на «Ракушке». В конце февраля у нас запланирована установка всех скамеек и их расстановка по всему партеру, а также установка элементов под сценой. Завтра-послезавтра уже покрасят фасад, — цитирует пресс-служба руководителя ведомства.

Напомним, при проведении капитального ремонта «Ракушки» особое внимание уделили сохранению исторического облика летней эстрады. Кроме того, «Ракушку» оснастили современным музыкальным оборудованием, установили малые архитектурные формы и обустроили шахматный клуб.

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