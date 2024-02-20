Первые учения спасателей во Дворце спорта Евпатории

Пожарная безопасность на новых объектах инфраструктуры – важнейшая задача для отработки сотрудниками на местах и всеми службами города. Дворец спорта в Евпатории только в прошлом году был сдан в эксплуатацию и ранее пожарно-тактические учения на объекте с массовым пребыванием людей не проводились.

Как рассказали в ГУ МЧС России по РК, по легенде учений, в помещении на втором этаже спортивного зала из-за аварийной работы электрооборудования произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. По находящимся в помещении сгораемым покрытиям пола и стен огонь начал распространяться по площади помещения.

На пункт связи 5-го пожарно-спасательного отряда поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации, а администрация подтвердила возгорание в помещении на втором этаже корпуса. Персонал организовал эвакуацию людей, но тушение возникшего пожара первичными средствами было невозможно из-за сильного задымления.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели боевое развёртывание, звено ГДЗС провело разведку и эвакуировало пострадавшего, используя индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Благодаря слаженным действиям, профессиональным знаниям и навыкам личного состава Евпаторийского пожарно-спасательного гарнизона условный пожар был успешно ликвидирован, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Подчеркивается, что в ходе учения были отработаны вопросы эвакуации персонала объекта, спасения пострадавших, водоснабжения на пожаре, проработаны особенности тушения пожара с учётом специфики объекта.

Всего в учениях приняли участие 14 единиц техники и 59 человек личного состава, из них: от МЧС – 11 единиц техники и 51 человек личного состава.