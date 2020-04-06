Первый день дистанционного обучения школьников в Крыму не заладился. Техника подвела

«Электронный дневник» не выдержал шквала запросов, сервер завис.

Система «Электронный журнал», с помощью которой должно происходить дистанционное обучение школьников в Крыму, с 9:00 утра выдала системную ошибку. Об этом пишет ИА «Крыминформ» , со ссылкой на многочисленные обращения родителей школьников.

Ситуация оказалась типичной. Все (практически, вся страна) в одно и то же время зашли на сайт, узнать расписание, взять задания. Сервис «лег».

Министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик подтвердила наличие проблемы. Она сообщила «Крыминформу», что с ней уже разбираются техники. Министр посоветовала родителям держать связь с классными руководителями.

Действительно, небольшой сбой на платформе, потому что одномоментно зашла вся Россия. Сейчас исправляют ситуацию. Я думаю, что в ближайшее время это будет исправлено, – скала она.

В течение последних двух часов «Электронный дневник» несколько раз «отвисал», но работал некоректно, у пользователей возникали проблемы со входом по учетным записям. Поэтому первый день дистанционного обучения школьников в Крыму «сместился» в соцсети и телефонную связь.

PS. Ошибка 504, говорите? Интересное совпадение — сегодня именно 5.04 :-)