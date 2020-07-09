Первый этап реставрации дворца «Ласточкино гнездо» обещают завершить в этом году

Вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов проинспектировали ход выполнения работ по реставрации дворца «Ласточкино гнездо». За счёт сэкономленных средств также планирует включить объект во второй этап ФЦП.

На сегодняшний день подрядчик, в принципе, находится в графике. Видим, что до конца текущего года Ласточкино гнездо именно в первом этапе будет закончено? — цитирует пресс-служба администрации Ялты Евгения Кабанова.

По словам чиновника, качество выполненных работ замечаний не вызывает, но:

Было предложено подрядчику заменить ряд материалов, указанных в проекте, на более дорогостоящие, – уточнил вице-премьер.

Вместе с тем, министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов обратил внимание на ряд моментов, связанных с реставрацией. По его мнению степень физической готовности объекта составляет 50-60%.

Есть замечания по водоотливам, по покрытию парапетов. Во внутренней отделке пока нечего смотреть – там только началась работа. Если подрядчик грамотно отреагирует, то можно говорить, что к концу этого года, безусловно, закончат работы.

Напомним, летом прошлого года Ласточкино гнездо было закрыто для посещения в связи с реконструкцией. В ноябре 2018 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение к сметной документации масштабной реставрации дворца Ласточкино гнездо. Ранее, летом 2017 года были проведены геологические работы. По их результатам эксперты пришли к выводу, что скала Аврора, на которой уже больше века стоит Ласточкино гнездо, находится в удовлетворительном состоянии. В начале 2018 года сообщалось о переносе сроков начала реставрации Ласточкина гнезда из-за задержки прохождения проекта в Главгосэкспертизе. Проект реставрации был согласован летом 2019 года. Разработка проектно-сметной документации и первоочередные работы оценены почти в 80 млн рублей.

фото: пресс-служба администрации Ялты