Первый этап строительства СОК имени 200-летия Севастополя готов на 100%

По словам губернатора города Михаила Развожаев, строительные работы в СОК имени 200-летия Севастополя выполнены. Первая часть комплекса накануне была введена в эксплуатацию.

Все работы выполнены качественно и с душой, теперь важно это бережно содержать и сделать максимально доступным для горожан. Хочется, чтобы объект служил городу и спортсменам, и был предметом гордости, — цитирует пресс-служба чиновника.

Президент федерации тенниса в Севастополе Георгий Батурин отметил высокое качество выполненных работ и современного покрытия:

Мы взаимодействовали с Правительством на стадии обсуждения покрытий площадок. Спасибо, что прислушались — теперь это самые лучшие тренировочные площадки в городе.

В течение нескольких дней будет завершена уборку после строительства и расставлена мебель в раздевалках. С 12 июля комплекс начнет принимать спортсменов и жителей Севастополя.

С 5 до 10 утра посещение будет свободным для всех. В открытом доступе будет легкоатлетическое ядро, игровая универсальная площадка для футбола, баскетбола и волейбола, — отмечает начальник управления по делам молодёжи Сергей Резниченко.

С пятницы на КПП стадиона для тех, кто хочет заниматься будет открыта регистрация с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. С собой необходимо иметь паспорт и заполнить заявление. Руководитель профильного управления отметил, что в будущем регистрацию можно будет пройти и на сайте.

Все, кто приедет на автомобиле, смогут оставить его на парковке. В течение 1,5 часов она будет бесплатной, — пояснил руководитель профильного управления.

Следующим этапом строительства будет плавательный бассейн, который активно строится и должен быть завершён до конца года.

На сегодняшний день выполнен каркас бассейна, приступаем к инженерии и отделке, готовность составляет порядка 65%, — рассказал генеральный директор компании «Асгард» Игорь Анацкий.

Интересные факты о строительстве первого этапа СОК имени 200-летия Севастополя: