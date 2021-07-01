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Первый этап строительства СОК имени 200-летия Севастополя готов на 100%

Первый этап строительства СОК имени 200-летия Севастополя готов на 100%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:56 01.07.2021

По словам губернатора города Михаила Развожаев, строительные работы в СОК имени 200-летия Севастополя выполнены. Первая часть комплекса накануне была введена в эксплуатацию.

Все работы выполнены качественно и с душой, теперь важно это бережно содержать и сделать максимально доступным для горожан. Хочется, чтобы объект служил городу и спортсменам, и был предметом гордости, — цитирует пресс-служба чиновника.

Президент федерации тенниса в Севастополе Георгий Батурин отметил высокое качество выполненных работ и современного покрытия:

Мы взаимодействовали с Правительством на стадии обсуждения покрытий площадок. Спасибо, что прислушались — теперь это самые лучшие тренировочные площадки в городе.

В течение нескольких дней будет завершена уборку после строительства и расставлена мебель в раздевалках. С 12 июля комплекс начнет принимать спортсменов и жителей Севастополя.

С 5 до 10 утра посещение будет свободным для всех. В открытом доступе будет легкоатлетическое ядро, игровая универсальная площадка для футбола, баскетбола и волейбола, — отмечает начальник управления по делам молодёжи Сергей Резниченко.

Первый этап строительства СОК имени 200-летия Севастополя готов на 100% Первый этап строительства СОК имени 200-летия Севастополя готов на 100% Первый этап строительства СОК имени 200-летия Севастополя готов на 100% Первый этап строительства СОК имени 200-летия Севастополя готов на 100%

С  пятницы на КПП стадиона для тех, кто хочет заниматься будет открыта регистрация с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. С собой необходимо иметь паспорт и заполнить заявление. Руководитель профильного управления отметил, что в будущем регистрацию можно будет пройти и на сайте.

Все, кто приедет на автомобиле, смогут оставить его на парковке. В течение 1,5 часов она будет бесплатной, — пояснил руководитель профильного управления.

Следующим этапом строительства будет плавательный бассейн, который активно строится и должен быть завершён до конца года.

На сегодняшний день выполнен каркас бассейна, приступаем к инженерии и отделке, готовность составляет порядка 65%, — рассказал генеральный директор компании «Асгард» Игорь Анацкий. 

Интересные факты о строительстве первого этапа СОК имени 200-летия Севастополя:

  • работали 200 специалистов со всей страны,
  • задействовано 30 единиц техники,
  • залито 6 480 кубов бетона,
  • вживлено 18,5 млн пластиковых имплантов для укрепления травяного покрытия на регбийном поле,
  • постелено 6 000 квадратных метров швейцарского покрытия CONIKA для беговых дорожек,
  • использовано 310 тонн материала «ТЕННИСИТ» для четырех теннисных кортов,
  • установлено 2 000 стульев для зрителей,
  • предусмотрено 280 парковочных мест,
  • смонтировано 53 видеокамеры для безопасности гостей комплекса,
  • высажено 2100 единиц деревьев и кустарников (итальянская ель, сосна, тис ягодный, туя, клен, олеандр, магнолия, а также лаванда, розмарин, можжевельник).

Первый этап строительства СОК имени 200-летия Севастополя готов на 100%

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