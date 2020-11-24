Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Первый этап трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов на 90%

crimeapress_news

 Первый этап трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов на 90%
Фото: пресс-служба минтранса РК

Первый этап трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов на 90%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 24.11.2020

Общая протяженность первого этапа – 25 километров.

В апреле этого года начались работы по строительству трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный». Строительство трассы и реконструкция идут в рамках реализации ФЦП. Стоимость контракта – 8 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба минтранса РК, общая протяженность первого этапа – 25 километров (до Скворцово). Сегодня работы находятся уже на финальной стадии. Проект трассы включает в себя 6 транспортных развязок. Будут построены три надземных пешеходных перехода, установлены экраны, защищающие от шума, а также автобусные остановки.

В ходе строительства было задействовано порядка двухсот единиц спецтехники. Основная часть дорожных работ уже позади — первый этап трассы готов на 90 %, — уточнили в республиканском министерстве транспорта.

Завершить все работы на данном участке планируют в мае 2021 года.

Первый этап трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов на 90%

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.