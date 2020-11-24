 Первый этап трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов на 90%

Общая протяженность первого этапа – 25 километров.

В апреле этого года начались работы по строительству трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный». Строительство трассы и реконструкция идут в рамках реализации ФЦП. Стоимость контракта – 8 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба минтранса РК, общая протяженность первого этапа – 25 километров (до Скворцово). Сегодня работы находятся уже на финальной стадии. Проект трассы включает в себя 6 транспортных развязок. Будут построены три надземных пешеходных перехода, установлены экраны, защищающие от шума, а также автобусные остановки.

В ходе строительства было задействовано порядка двухсот единиц спецтехники. Основная часть дорожных работ уже позади — первый этап трассы готов на 90 %, — уточнили в республиканском министерстве транспорта.

Завершить все работы на данном участке планируют в мае 2021 года.