Первый корпус севастопольской горбольницы №1 отремонтируют

Решение о том, что первый корпус севастопольской горбольницы №1 будет отремонтирован, озвучил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Условия, в которых у нас там люди находятся, недопустимы. Давайте делать текущий ремонт, приводить все в порядок, пока будет строиться больница скорой медицинской помощи. Будем искать источники финансирования, — подчеркнул Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя.

В минувшую субботу врио Губернатора Севастополя вместе с директором Департамента здравоохранения города и другими представителями сферы здравоохранения осмотрели корпуса городской больницы №1, условия лечения в которых вызывают нарекания у граждан.

Я принял решение по выходным выезжать на мед.объекты и подробно разбираться в каждой ситуации, чтобы детально изучить всю систему здравоохранения. Сегодня мы более трех часов провели в первой городской больнице. Большое количество жалоб поступает на условия, в которых находятся пациенты, на недостаточность определенного оборудования. В больнице многое делается, есть один совершенно новый корпус, где у нас находится сердечно-сосудистый центр. Понятно, что старый хирургический корпус находится в том состоянии, в котором он должен быть с учетом постройки в 1978 году и отсутствия за это время капитальных инвестиций. Там был точечно сделан ремонт, но это условия, которые далеки от современных. Сегодня мы решали, что сделать с первой городской больницей, разрабатывали планы. Там много проблем, которые необходимо решать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В ближайших планах Михаила Развожаева посещение онкологического центра.

Сейчас мы подошли вплотную к строительству медицинского кластера. У нас уже есть контракт с Ростехом на строительство больницы скорой медицинской помощи. Строители в ближайшее время выйдут на площадку. Далее в планах у нас заключение контракта на онкологический центр и на новую инфекционную больницу на 200 коек. Для того, чтобы правильно спланировать новый медицинский кластер нужно четко понимать те мощности, которые есть, и во что они будут трансформироваться. Возможно, сейчас не надо вкладывать деньги в старые корпуса, потому что эти потребности будут учтены в новом медицинском кластере. Деньги лучше потратить на текущие ремонты, чтобы сделать нормальные условия для людей уже сейчас, а не заходить в долгие капитальные ремонты. Лично с профильными специалистами планирую посмотреть все наши медицинские учреждения, которые войдут в кластер, всю структуру — от приемного покоя до реанимации. Сегодня много внутренних решений у меня появилось, — подчеркнул врио Губернатора Севастополя.