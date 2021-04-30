Первый Международный бизнес-форум «Время для экспорта» пройдет в Алуште в мае

Министерство экономического развития РК приглашает бизнес принять участие в первом Международном бизнес-форуме «Время для экспорта», организатором которого выступает Южный региональный Центр поддержки экспорта при содействии республиканского Совмина и минэкономразвития. Форум состоится 20-21 мая в Алуште.

Бизнес-форум «Время для экспорта» – это международная площадка, на которой предприниматели, эксперты в области ВЭД, представители органов государственной власти и институты развития и поддержки бизнеса обсудят актуальные вопросы, проблемы и перспективы экспортной деятельности Республики Крым; выработают практические решения для роста поставок крымских товаров и услуг за рубеж. Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, — сказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

В мероприятии примут очное участие 4 реверсных бизнес-миссии из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана.

Деловая программа Форума включает: тематические секции, посвященные государственной поддержке бизнеса, развитию молодежного предпринимательства, экспорту товаров и услуг; мастер-классы по организации экспортной деятельности, международному протоколу, деловой коммуникации, финансовой грамотности, возврату НДС, электронной коммерции; B2B переговоры с иностранными коллегами и потенциальными партнерами; торжественное награждение победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года» в Республике Крым.

На протяжении форума будет функционировать консультационный Центр институтов поддержки бизнеса, а также будет доступна зона консультации по ВЭД, где можно будет получить консультацию у таможенного брокера или логиста.

На площадке форума будет открыта выставка, в рамках которой крымские производители презентуют свою продукцию, и в итоге, путем открытого голосования, будет определен лучший продукт.

Обязательная регистрация доступна по ссылке .

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.