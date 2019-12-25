Первый поезд прибыл в Крым

Сегодня утром первый поезд («Санкт-Петербург – Симферополь») прибыл в Крым. Сначала был Крымский мост…

А затем и Симферополь. В крымской столице поезд «Таврия» встречали празднично: с песнями, флагами, цветами. До Севастополя на нем отправились и «дополнительные пассажиры»: руководитель Ростуризма Заина Догузова, Глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, ветеран Великой Отечественной войны, освободитель городов Керчь и Севастополь Александр Попов.

Сегодня утром крымчане встретили поезд с хорошим настроением, флагами, это было одно из самых ожидаемых событий для Республики Крым. Жители полуострова за последние 5 лет уже успели забыть, что в такое время на вокзале может быть настолько активное движение. Даже было слышно, как люди кричали «ура», и это абсолютно реально, а не постановочно, — поделился впечатлениями Глава Крыма. — Это событие, без преувеличения, эпохальное, одно из главных за текущий год. Благодарю нашего Президента за принятие исторического решения о строительстве Крымского моста, и спасибо всем строителям, которые трудились на стройке века. Впечатления от поездки у всех только положительные, настроение хорошее, новые вагоны комфортабельные, техника полностью соответствует требованиям и ожиданиям. Сегодня в поезде с нами также едет юный крымчанин Александр Красоткин, которому я пообещал в эфире программы «Взрослые и дети» проехать на первом пассажирском поезде с материковой России. Потом он расскажет о своих впечатлениях от поездки родителям.

Сергей Аксёнов отметил, что открытие железнодорожного сообщения с материковой Россией даст возможность трудоустроить огромное количество крымчан, которые ранее работали на крымских железнодорожных вокзалах. Также Глава Республики подчеркнул, что Крым ожидает значительного увеличения туристического потока.

В Крым и раньше большинство туристов прибывало именно по железной дороге, теперь возможностей намного больше. Сейчас по железной дороге запущено 9 пар поездов. Кроме того, надеемся, что когда будет возобновлен грузовой поток по железной дороге, будет осуществляться поставка продовольствия, строительных материалов и многого другого, динамика социально-экономического развития Крыма будет увеличена по сравнению с предыдущим периодом. Это новое окно возможностей. Раньше для России мы были островом, а теперь стали полноценным сухопутным регионом, — добавил Аксёнов.

В свою очередь Зарина Догузова отметила, что ее переполняют чувство гордости за страну и чувство благодарности строителям Крымского моста. Глава Ростуризма также подчеркнула, что в ходе поездки царила праздничная атмосфера.

После прибытия поезда в Севастополь, город-Герой встретил пассажиров «Таврии» своим гимном — песней «Легендарный Севастополь».