Первый поезд проедет Крымский мост в начале третьего ночи и за 20 минут

Первый поезд дальнего следования проедет Крымский мост примерно за 20 минут. Это произойдет, примерно, в 2:15 (в ночь на среду). Об этом сообщает Инфоцентр «Крымский мост».

Поезд «Санкт-Петербург – Севастополь» пройдет по Крымскому мосту сегодня ночью. От станции «Тамань-Пассажирская», последней перед проливом, он отправится в 02:10. Заранее сложно сказать, за какое точно время состав пройдет по мосту — по расчетам это займет около 20 минут, — рассказали ТАСС в Инфоцентре.

Сообщается, что фарватерный участок с судоходными арками подсветят в цвета флага России. Что можно еще увидеть ночью в вагонное окно? Как минимум, арки моста с яркой подсветкой и их отражение в море, автомобильную (также в огнях) часть моста. Самые внимательные рассмотрят нарисованное на одной из опор граффити — строитель, держащий на руках рыжего кота Мостика — талисмана Стройки века.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже — осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется запустить в июле 2020 года.