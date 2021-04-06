Первый в России селекционный центр по выведению эфиромасличных культур будет создан в Крыму

НИИ сельского хозяйства Крыма в рамках реализации национального проекта «Наука» направит 30 млн. рублей на создание селекционно-семеноводческого центра по выведению эфиромасличных культур, который станет первым подобным учреждением в России. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымская роза».

30 млн. рублей потратит в этом году НИИ сельского хозяйства Крыма на создание единственного в России селекционно-семеноводческого центра по выведению эфиромасличных культур. Эти деньги вложат в реконструкцию научно-тепличного комплекса, закупку лабораторного оборудования и развитие механизации, — говорится в сообщении.

Научный центр будет создан в селе Крымская роза Белогорского района. Половину средств он получит в рамках реализации национального проекта «Наука». Еще 15 млн. рублей НИИ направит на создание центра из собственных средств. Часть денег потратят на приобретение высокотехнологичного оборудования для ПЦР-лаборатории. Также в планах наладить до конца года производство сельскохозяйственной техники, которая позволит автоматизировать посадку, обработку и сбор эфиромасличных культур.

В масштабах всей страны только у нас есть возможность размножать эфиромасличные растения в системе in vitro (в пробирке). Так мы получаем «чистые» растения, рассаду наших основных многолетних культур: розы, лаванды. Поэтому, в первую очередь, мы направим ресурсы на реконструкцию и строительство научно-тепличного комплекса. Это будет маточник чистой культуры, который позволит быстро размножить до 2 млн. саженцев, — приводит пресс-служба слова директора НИИ сельского хозяйства Владимира Паштецкого.

Производство эфирных масел.

Генеральный директор комбината «Крымская роза» Иван Гладун отметил, что создание селекционно-семеноводческого центра открывает новые перспективы для развития отрасли.

Мы видим, что интерес инвесторов к выращиванию и переработке эфиромасличного сырья растет. Этот центр позволит обеспечить развивающиеся предприятия качественным посадочным материалом и окажет аграриями методологическую поддержку. Это будет своего рода база для интенсивного развития эфиромасличной отрасли, — рассказал Иван Гладун.

В советское время только площадь плантаций розы в Крыму, выращиваемой для производства косметики, составляла более 2 тыс. га. Сейчас косметику с использованием местных эфирных масел производят несколько крупных и мелких фирм, она является популярным сувениром для туристов, товаром для экспорта. По данным регионального Минсельхоза, к 2025 году увеличить площади эфиромасличной розы планируется до 500-600 га, лаванды узколистной — до 4 тыс. га.

Национальный проект «Наука» разработан в соответствии с майским указом президента 2018 года. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Проект предполагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасайенс и создание не менее 15 мировых научно-образовательных центров мировв Крымуого уровня.

По материалам ТАСС .