Первый взнос по ипотеке для семей с детьми возможно снизят уже в мае

Первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем, правительство подумает. Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем, и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим, — цитирует главу государства «Российская газета» .