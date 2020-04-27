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Первый взнос по ипотеке для семей с детьми возможно снизят уже в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:30 27.04.2020

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям с детьми кредитов на приобретение или строительство жилья с использованием средств маткапитала. Срок выполнения поручения — 20 мая.

Первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем, правительство подумает. Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем, и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим,  — цитирует главу государства «Российская газета».

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Первый взнос по ипотеке для семей с детьми возможно снизят уже в мае

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