Первый крымский отель получил сертификат Роскачества «Путешествие с питомцами»

Как отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева, к работе в рамках аудита присоединились официальные представители – Проектный офис по туризму Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества в Крыму — это гарантирует объективность и соответствие действующему законодательству. Такой подход задаёт важный ориентир для всей туристической отрасли региона. В этом есть вектор к более открытому, комфортному и ответственному туризму, где учитываются потребности всех членов семьи — включая четвероногих.

Сертификация отелей как pet-friendly — еще один шаг для развития крымского гостеприимства, который позволяет большему числу путешественников брать с собой питомцев и исследовать Крым вместе с ними. Важно то, что отель предоставляет понятный, согласно сертификации, перечень услуг для собак и кошек. Накануне Туристический портал Министерства курортов и туризма Крыма запустил спецпроект «Pet-friendly Крым: где и как отдохнуть с животными». На сайте собран перечень крымских отелей, санаториев и гостевых домов, которые принимают путешествующих с питомцами и в большинстве своём предлагают специальные услуги, а также указаны правилах перевозки животных в поезде. Такая информация очень востребована у наших гостей, — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

В курортном комплексе в Форосе, который прошел сертификацию, возможно размещение животных до 5 кг и до 30 см высоты в холке. Для четвероногих гостей предусмотрена дополнительная комплектация номера (входит в стоимость проживания): лежанка, миски для корма и воды, пеленка, переноска, памперсы, игрушка, вкусный подарок. Список услуг для домашних питомцев планируется дополнить меню ресторана для животных, а также услугами груминг-центра. Чтобы гостю был предоставлен номер определенной категории, необходимо заранее предупредить менеджера о приезде с питомцем.

Коммерческий директор комплекса Камила Токади выразила гордость за республиканское первенство, отметив важность стандартизации Роскачества как доказательства безопасности отдыха с питомцами, качества обслуживания и заботы о каждом госте.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК