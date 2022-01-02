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Первый почетный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» вручили малышке Алине

Первый почетный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» вручили малышке Алине

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:42 02.01.2022

Губернатор Михаил Развожаев сегодня вручил первый почетный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе». Его обладательницей стала малышка Алина, которую в новом году первой выписали из роддома №2.

Мы вас поздравляем и с радостью вручаем первую медаль. Очень хорошо, что нам удалось возродить эту славную традицию, — обратился глава города к родителям девочки – Светлане и Дмитрию Деминым.

Первый почетный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» вручили малышке Алине

Традиция вручать памятные медали новорожденным появилась в Ленинграде в начале 1960-х годов. Затем ее поддержали в Севастополе. Медали изготавливали из алюминия и окрашивали в голубой или розовый цвет — для мальчиков и девочек соответственно.

Мне очень радостно, что эта теплая семейная инициатива нашла практическое воплощение. Для того чтобы это мероприятие сегодня случилось, была проделана большая работа – мы не только актуализировали эту традицию, но и провели конкурс. Победил эскиз, который сейчас закреплен соответствующим постановлением правительства и будет вручаться долгие годы в Севастополе, — отмечает председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Отметим, что в новогоднюю ночь в Севастополе родились трое малышей. Первым стал мальчик, вес малыша — 3 790 г.

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