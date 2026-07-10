Первый проект выпускников программы «Севастополь — город героев» запущен

В Клубе спортивных единоборств прошло очередное занятие по управлению БПЛА в рамках проекта выпускника программы Влада Омельченко — «Школа цифрового пилотирования: VR-полет — Точка старта». Это первый из проектов, разработанных по поручению губернатора в программе «Моя миссия для Севастополя».

Проект направлен на профориентацию молодежи в перспективных профессиях сферы беспилотных технологий. Уже 70 юных севастопольцев приняли участие в первых VR-полетах. В планах организаторов — обучить основам цифрового пилотирования и управления БПЛА порядка 300 подростков.

Проект «VR-полет — Точка старта» реализуется при грантовой поддержке департамента внутренней политики Севастополя.

источник: Правительство Севастополя

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