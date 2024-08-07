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Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел прием в Центре «Мой бизнес»
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел прием в Центре «Мой бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:47 07.08.2024

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел личный прием предпринимателей в Центре «Мой бизнес». Встреча состоялась с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Севастополе Ильи Пестерникова и руководителей органов исполнительной власти.

На прием обратились шесть хозяйствующих субъектов. Их интересовали вопросы правомерности действий должностных лиц Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, соблюдения прав участников свободной экономической зоны, исполнения требований налогового законодательства. В ходе приема представителям бизнеса даны разъяснения действующего законодательства. Итоги встречи будут учтены при осуществлении прокуратурой надзорной деятельности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Приемы предпринимателей в Центре «Мой бизнес» в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей проводятся систематически. Следующий такой прием запланирован на 3 сентября 2024 года.

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источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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