Первый заместитель прокурора Севастополя Дмитрий Теллин проведет прием предпринимателей в центре «Мой бизнес»

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведет личный прием предпринимателей.
Прием состоится 12 ноября 2024 года с 16:30 — 18:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: пр. Октябрьской Революции, 42Б, корпус 6.
Субъекты хозяйствования смогу обратиться на прием по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе:
- при предоставлении государственных услуг;
- при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
- в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
- в случае невыдачи разрешительных документов и т.п.
В зависимости от тематики обращений на приеме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.
Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_ivswc/.
По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефонам:
- +78692530214;
- +79787186245.
источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя
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