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Первый заместитель прокурора Севастополя Дмитрий Теллин проведет прием предпринимателей в центре «Мой бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:03 28.10.2024

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведет личный прием предпринимателей.

Прием состоится 12 ноября 2024 года с 16:30 — 18:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: пр. Октябрьской Революции, 42Б, корпус 6.

Субъекты хозяйствования смогу обратиться на прием по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе:

  • при предоставлении государственных услуг;
  • при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
  • в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
  • в случае невыдачи разрешительных документов и т.п.
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В зависимости от тематики обращений на приеме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_ivswc/.

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефонам:

  • +78692530214;
  • +79787186245.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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