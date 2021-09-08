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Пешеход погиб, виновник аварии скрылся, но... ДТП в Раздольненском районе Крыма

Пешеход погиб, виновник аварии скрылся, но… ДТП в Раздольненском районе Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 18:41 08.09.2021

Сотрудники полиции в течение нескольких часов задержали водителя, который в пгт. Новоселовское Раздольненского района допустил наезд на пешехода и скрылся.

В ночное время водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», допустил наезд на пешехода 1958 г.р., который лежал на проезжей части по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован. Водитель скрылся с места аварии. При осмотре места происшествия были обнаружены фрагменты автомобиля, свидетельствующие об отломившихся деталях. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории поселка и прилегающих населенных пунктов сотрудниками Госавтоинспекции был обнаружен автомобиль «ВАЗ» с повреждениями переднего бампера, что было характерным для дорожно-транспортного происшествия. Водитель транспортного средства был задержан и доставлен в отдел полиции по Раздольненскому району. Им оказался местный житель 2001 года рождения, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Пешеход погиб, виновник аварии скрылся, но... ДТП в Раздольненском районе Крыма Пешеход погиб, виновник аварии скрылся, но... ДТП в Раздольненском районе Крыма

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии  с действующим законодательством.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Пешеход погиб, виновник аварии скрылся, но... ДТП в Раздольненском районе Крыма

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