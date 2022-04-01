Пешеходный переход зачем? ДТП в Симферополе: пострадала 16-летняя девушка

В Симферополе 31 марта около 17 часов 51-летний водитель автомобиля «Opel», двигаясь по ул. Севастопольской со стороны ул. Эстонской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 16-летняя девушка пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в медицинское учреждение. На месте аварии работал наряд ГИБДД. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым