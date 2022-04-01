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Пешеходный переход зачем? ДТП в Симферополе: пострадала 16-летняя девушка

Пешеходный переход зачем? ДТП в Симферополе: пострадала 16-летняя девушка

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:16 01.04.2022

В Симферополе 31 марта около 17 часов 51-летний водитель автомобиля «Opel», двигаясь по ул. Севастопольской со стороны ул. Эстонской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 16-летняя девушка пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в медицинское учреждение. На месте аварии работал наряд ГИБДД. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Пешеходный переход зачем? ДТП в Симферополе: пострадала 16-летняя девушка

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

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